Mái ấm ngày đông

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh đã ra quân sửa chữa nhà, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống và hướng đến cái tết ấm áp.

Đoàn viên thanh niên tham gia sửa chữa nhà cho các hộ dân tại xã Trà Ka, Bắc Trà My. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Những ngày mùa đông giá rét, gia đình anh Trần Văn Biên (thôn 2, xã Trà Ka, Bắc Trà My) lại quay quần bên nhau dưới mái nhà ấm áp do các bạn ĐVTN huyện hỗ trợ lợp lại mái nhà sau những thiệt hại do mưa, bão gây ra. Trước đó, trong đợt mưa bão kéo dài, ngôi nhà của hai vợ chồng anh Biên đã bị gió làm tốc mái hoàn toàn. Tranh thủ ngày nắng ráo, hơn 20 ĐVTN đã cùng nhau sửa chữa lại mái tôn cho gia đình anh Biên. Đó là việc làm trong chương trình “Công trường thanh niên tình nguyện” do Tỉnh đoàn tổ chức.

Bí thư Đoàn xã Trà Ka - anh Đinh Văn Mực cho biết: “Anh Biên là một trong những ĐVTN tích cực, dù phải sống cảnh tạm bợ sau bão nhưng anh Biên vẫn tham gia cùng ĐVTN xã trong các hoạt động tình nguyện giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do bão gây ra. Việc hỗ trợ gia đình anh Biên sửa chữa nhà cho thấy sự quan tâm của Đoàn với ĐVTN, giúp ĐVTN vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Cùng cảnh ngộ với anh Biên, những ngày này, 4 thành viên trong gia đình chị Hồ Thị Hiệp (thôn 1, xã Trà Ka) đã yên tâm quay trở lại sinh sống ở ngôi nhà ven sông của mình sau những ngày sống cảnh tạm bợ dưới tấm bạt. Những tấm tôn sáng chắc được các bạn ĐVTN huyện cùng nhau lợp mái, che chắn kỹ lưỡng trên những khung xà gồ khiến ngôi nhà trở nên chắc chắn.

Chị Hiệp tâm sự: “Để làm được ngôi nhà này gia đình phải vay, mượn một khoản tiền lớn và hiện vẫn còn nợ chưa trả được. Việc được lợp lại mái tôn lần này là chuyện rất quý, bởi thiệt hại sau bão khiến gia đình tôi chưa biết xoay trở ra sao. Rất cảm ơn các bạn ĐVTN huyện nhà”.

Theo anh Hoàng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, bão, lũ đi qua đã tàn phá và gây ra nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua việc phát huy các đội hình thanh niên tình nguyện chuyên biệt, Tỉnh đoàn đã tham gia sửa chữa, lợp 27 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn với kinh phí hơn 400 triệu đồng, giúp bà con nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống, quay lại sản xuất và phát triển kinh tế.

“Dù rằng, gia đình mỗi bạn trẻ còn rất nhiều khó khăn sau bão nhưng họ vẫn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, điều đó đã góp phần sẻ chia khó khăn cho mỗi bạn trẻ và làm đẹp hình ảnh người thanh niên tình nguyện hôm nay” – anh Thanh nói.