May 1.000 bộ đồ bảo hộ tặng tuyến đầu chống dịch

(QNO) - Đoàn phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ) phối hợp Đoàn thanh niên Công an tỉnh - đơn vị kết nghĩa may hàng nghìn bộ đồ bảo hộ và khẩu trang y tế tặng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Đoàn viên thanh niên may đồ bảo hộ tặng lực lượng chống dịch. Ảnh: A.N

Chị Huỳnh Thị Ngân Giang - Phó Bí thư Đoàn phường Tân Thạnh cho biết, những ngày qua, đoàn viên thanh niên 2 đơn vị cùng nhau vận động, kêu gọi nhà hảo tâm chung tay góp sức cho hoạt động ý nghĩa này.

Từ nguồn vận động, Đoàn thanh niên Công an tỉnh chuẩn bị nguyên vật liệu, phối hợp Đoàn phường Tân Thanh may đồ bảo hộ cùng khẩu trang y tế phục vụ nhu cầu phòng chống dịch bệnh. Để hoạt động may vá đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết, các đơn vị đã chủ động liên hệ với một cơ sở chuyên may đồ bảo hộ, trang thiết bị phòng chống dịch trên địa bàn để nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ.

May hoàn thành 1.000 bộ đồ bảo hộ. Ảnh: A.N

"Cùng với chủ cơ sở may, nhiều ngày qua, hàng chục đoàn viên thanh niên của 2 đơn vị tiến hành may 1.000 bộ đồ bảo hộ, 5.000 khẩu trang y tế. Được đóng góp chút công sức cho việc phòng chống dịch bệnh, ai cũng bày tỏ niềm vui và mong muốn dịch sớm qua đi để cuộc sống được bình yên trở lại" - chị Giang cho biết thêm.

Ngoài trực tiếp may đồ bảo hộ, Đoàn phường Tân Thạnh và Đoàn thanh niên Công an tỉnh còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết nhằm chia sẻ khó khăn với lực lượng chống dịch, người dân. Liên tục những ngày qua đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà động viên tinh thần các lực lượng làm nhiệm vụ tại 13 điểm chốt kiểm soát, khu cách ly tại huyện Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên và TP.Hội An.

Tặng quà khu cách ly. Ảnh: A.N

"Sắp tới chúng tôi tiếp tục vận động, tổ chức các đoàn đến thăm và tặng đồ bảo hộ, nhu yếu phẩm tại các điểm phòng chống dịch ở các huyện miền núi. Hy vọng sẽ phần nào động viên, chia sẻ khó khăn với các lực lượng làm nhiệm vụ, giúp họ yên tâm công tác" - chị Giang nói.