Hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, Tuổi trẻ Nam Trà My chung tay xây dựng nhiều mô hình rừng cây cộng đồng trên địa bàn huyện.

Tuổi trẻ Nam Trà My triển khai nhân rộng mô hình rừng cây cộng đồng tại xã Trà Vân. Ảnh: V.K

Mô hình đầu tiên được tuổi trẻ Nam Trà My triển khai tại Khu di tích Ban Cán sự miền Tây Quảng Nam (thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My). Hơn 2.000 cây sao đen được trồng trên diện tích hơn 1ha với sự tham gia của 100 đoàn viên thanh niên (ĐVTN), đóng góp hơn 300 ngày công. Đây là công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Nam Trà My.

Chị Phạm Thị Mỹ Hạnh - Phó Bí thư Huyện đoàn Nam Trà My chia sẻ: “Thời gian qua, bão lũ, sạt lở đất gây hậu quả nặng nề về người và của đối với người dân Nam Trà My. Một trong những nguyên nhân chính gây sạt lở là việc chưa chú trọng trồng cây gây rừng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Huyện đoàn đã phát động ĐVTN toàn huyện tích cực trồng rừng. Công trình thanh niên “Đồi cây sao đen” là mô hình điểm, từ đó Huyện đoàn sẽ chỉ đạo triển khai sâu rộng việc trồng cây ở các cơ sở đoàn trực thuộc, chú trọng những địa phương thường xuyên xảy ra sạt lở đất trên địa bàn. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trồng và bảo vệ rừng trong giới trẻ; góp phần tăng hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, hình thành những mô hình cộng đồng do thanh niên quản lý”.

Khởi nguồn từ thành công của mô hình điểm, tại lễ phát động Tháng thanh niên năm 2021, Huyện đoàn đã triển khai nhân rộng mô hình rừng cây cộng đồng tại các xã Trà Mai, Trà Tập, Trà Cang, Trà Don và Trà Vân. Theo đó, hơn 5.000 cây giổi xanh, sao đen đã được trồng đồng loạt tại các địa phương sau lễ ra quân, tạo khí thế sôi nổi trong tuổi trẻ và người dân toàn huyện. Điểm mới của mô hình ở chỗ, thay vì cấp phát cây giống cho người dân tự trồng phân tán trong vườn nhà, thì nay Huyện đoàn chủ trương trồng tập trung tại các khu đất chung của làng, cộng đồng, với sự chung tay trồng, chăm sóc, bảo vệ và thụ hưởng của người dân địa phương, do đoàn xã quản lý. Mô hình phát huy được vai trò của cộng đồng dân cư, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của thanh niên.

Cùng với Huyện đoàn, các cơ sở đoàn đã chủ động kết nối các nguồn lực để triển khai thực hiện ở địa phương. Tùy theo điều kiện thực tế, mỗi nơi có những cách làm khác nhau. Bên cạnh các mô hình cộng đồng, phong trào trồng cây được linh động thực hiện tại chính gia đình, cơ quan, đơn vị để biến không gian sống, không gian làm việc thành một môi trường xanh thân thiện và có giá trị bền vững.