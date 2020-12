Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông tại Hiệp Đức

(QNO) - Tỉnh đoàn vừa tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2020 tại huyện Hiệp Đức.

Tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. Ảnh: MINH HIẾU

Tại ngày hội, các đơn vị ký cam kết hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; trao tặng 10 suất quà cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 11 áo phao cứu sinh cho đội hình thanh niên xung kích và 100 dụng cụ nổi cá nhân cho nhân dân các vùng ngập lụt.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh; ra quân tuyên truyền an toàn giao thông bằng xe máy, xe đạp điện; tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho đội hình thanh niên tình nguyện; trưng bày tranh vẽ về an toàn giao thông...



Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông góp phần nâng cao ý thức của giới trẻ trong việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn giao thông để hạn chế thấp nhất tai nạn ô tô, xe máy.

Dịp này, ban tổ chức trao giải cuộc thi “Cổng trường an toàn giao thông xanh - sạch - đẹp” năm 2020. Giải nhất khối Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố thuộc về Liên đội Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (Nam Trà My); giải nhất khối Đoàn các trường THPT thuộc về Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Tiên Phước).