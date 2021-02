(QNO) - Ngày 3.2, các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày thanh niên cùng hành động” nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2021).

Lễ chào cờ “Vinh quang có Đảng” tại Di tích Cây Thông Một. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Tại Di tích Cây Thông Một (Hội An) - nơi ghi dấu sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Tỉnh đoàn tổ chức lễ chào cờ “Vinh quang có Đảng”. Trong chương trình, Tỉnh đoàn cũng trao giải thưởng tuần cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng các cấp sau 2 tuần phát động. Tặng 5.000 khẩu trang y tế cho Thành đoàn Hội An nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; tặng nhiều suất quà cho đảng viên trẻ tiêu biểu và gia đình lão thành cách mạng trên địa bàn Hội An.

Anh Lê Quang Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn thăm gia đình lão thành cách mạng tại Hội An. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Tại cơ sở, các đơn vị tập trung nguồn lực, huy động sức trẻ thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ an sinh xã hội, thăm chúc tết chiến sĩ đang thực hiện công tác phòng chống dịch tại khu vực biên giới… Được biết, Quảng Nam là một trong 91 địa điểm chính được Trung ương Đoàn lựa chọn tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” trên cả nước.