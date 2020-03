Phát 1.000 khẩu trang miễn phí cho khách du lịch tại Hội An

(QNO) - Chiều qua 20.3, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Thành đoàn Hội An tổ chức ra quân tặng khẩu trang và dung dịch sát khuẩn cho khách du lịch tại Hội An.

Đội xung kích của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Thành đoàn Hội An sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: L.M

Cụ thể, các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên Thanh niên của hai đơn vị đã tặng miễn phí 1.000 khẩu trang và 500 chai dung dịch sát khuẩn. Đồng thời, huy động đoàn viên Thanh niên có vốn ngoại ngữ tốt tuyên truyền, vận động du khách nước ngoài chấp hành tốt quy định của Chính phủ Việt Nam và các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

1.000 khẩu trang và 500 chai dung dịch sát khuẩn được trao tặng cho các vị khách nước ngoài. Ảnh: L.M

Thượng úy Phạm Hoàng Hồng Minh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết, hiện nay trên địa bàn TP.Hội An, hầu hết công dân Việt Nam đều chấp hành rất tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc mang khẩu trang nơi công cộng có tập trung đông người. Tuy nhiên, phần lớn du khách nước ngoài đang lưu trú tại địa bàn thành phố lại thờ ơ, chủ quan, không thực hiện, có trường hợp còn chưa biết về quy định này.

“Với tinh thần xung kích, sự nhiệt tình, trách nhiệm của các bạn ĐVTN, những trường hợp được tuyên truyền vận động đều đồng tình, ủng hộ và nghiêm chỉnh chấp hành. Họ còn bày tỏ tinh thần hợp tác, hỗ trợ, cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khoẻ cho cộng đồng” - Anh Minh nói.

Du khách nước ngoài được tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tặng khẩu trang miễn phí:

Tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho khách du lịch các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: L.M

Vào tận các nhà hàng để tuyên truyền cho du khách. Ảnh: L.M

ĐVTN Thành đoàn Hội An tặng khẩu trang cho du khách. Ảnh: L.M