Phát huy vai trò của Đoàn

Thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Tỉnh đoàn, trong 3 năm qua (2018 - 2020), vai trò đồng hành của tổ chức đoàn đối với sự phát triển của tỉnh tiếp tục được khẳng định bằng những kết quả thiết thực, hiệu quả.

UBND tỉnh và Tỉnh đoàn họp đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2018 - 2020. Ảnh: VINH ANH

Rõ việc, rõ sản phẩm

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh cho biết, sau khi UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018 - 2020, Tỉnh đoàn đã tích cực phối hợp phát huy vai trò của thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; phối hợp kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi…

Cụ thể hóa các nội dung quy chế phối hợp, Tỉnh đoàn đã ký kết chương trình liên tịch với 8 sở, ngành để triển khai các nhiệm vụ liên quan. Đến cuối năm 2020, có 10 đơn vị đoàn cấp huyện tham mưu ký quy chế phối hợp với UBND cùng cấp, gồm: Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn, Hội An, Tiên Phước, Thăng Bình, Quế Sơn, Bắc Trà My, Tây Giang và Phước Sơn.

Xung quanh kết quả thực hiện, điểm nổi bật trong hoạt động phối hợp thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, các cấp bộ đoàn đã tập trung triển khai công trình thanh niên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa mới bằng nhiều chương trình, hoạt động..., như chương trình “Trí thức trẻ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tháng Ba biên giới - Biên giới trong trái tim tôi”…

Trong 3 năm qua, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tham gia thực hiện gần 100km “Thắp sáng đường quê” (trị giá gần 2 tỷ đồng); xây dựng 6 cầu giao thông nông thôn; tổ chức 151 hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 7.500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh; xây dựng hơn 30 mô hình cấp huyện về đô thị văn minh…

Đặc biệt, chương trình “Đoàn Thanh niên tham gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2015 - 2020” được tập trung triển khai từ tỉnh đến cơ sở đạt hiệu quả thiết thực. Đây là bước đi sáng tạo của Tỉnh đoàn, bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác giảm nghèo bền vững. Hiện nay nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội do Đoàn thanh niên quản lý hơn 609,5 tỷ đồng với 455 tổ tiết kiệm vay vốn và 16.316 hộ vay. Trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã đăng ký, hỗ trợ 908 thanh niên nghèo; phối hợp ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thẩm định, hỗ trợ 27 dự án khởi nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố…

Những định hướng chiều sâu

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị UBND tỉnh phối hợp tạo điều kiện để Ban Chấp hành Tỉnh đoàn triển khai 3 phong trào cùng 3 chương trình lớn của đoàn, bao gồm: phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc; chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Đặc biệt, trong thực hiện quy chế phối hợp, lãnh đạo Tỉnh đoàn cho rằng cần chọn việc để làm, đồng thời phải có sự rà soát, quan tâm của lãnh đạo các cơ quan phối hợp để đem lại kết quả thiết thực.

Đại úy Lê Văn Thắng - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho rằng, trong thu hút, đồng ý chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp, UBND tỉnh cần dự kiến nguồn nhân lực trẻ đáp ứng cho các dự án đó. Từ đó, yêu cầu Tỉnh đoàn huy động thanh niên, tạo điều kiện, gợi mở cho thanh niên trong đào tạo nghề, hướng nghiệp theo nhóm ngành phù hợp.

Chị Đặng Thị Bảo Trinh - Bí thư Thị đoàn Điện Bàn đề xuất, chủ đề năm 2021 là “Năm thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp”, do đó UBND tỉnh cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các ngành liên quan cần tạo điều kiện mở rộng nguồn vốn vay dành cho thanh niên, nhất là với thanh niên hoàn lương. Tất nhiên việc này cần sự theo dõi và giám sát của tổ chức đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị thời gian đến Tỉnh đoàn cần tiếp tục phối hợp với sở ngành để tham gia tốt chương trình giảm nghèo bền vững, nhất là giảm nghèo trong thanh niên khu vực miền núi; tiếp tục tham gia đồng hành xây dựng nông thôn mới; định hướng nghề nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên… Đặc biệt, trước tình hình tệ nạn ma túy trong thanh niên đang diễn biến phức tạp, Tỉnh đoàn, tổ chức đoàn các địa phương cần vào cuộc, có những cách làm hiệu quả để góp phần giảm bớt vấn nạn này trong thời gian đến.