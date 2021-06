Sinh hoạt hè phù hợp bối cảnh dịch bệnh

Hoạt động hè năm nay phải được tổ chức an toàn, vui tươi, lành mạnh, thiết thực, bổ ích, với nội dung, hình thức, quy mô phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Tăng cường các hoạt động chăm lo thiếu nhi trong dịp hè. Ảnh: V.A

Đó là một trong những yêu cầu mà Ban Chỉ đạo (BCĐ) Hoạt động hè tỉnh đưa ra trong Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2021.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, BCĐ yêu cầu các cơ quan, địa phương tăng cường biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ; quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), Tổng đài Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam (số 18001581) để trẻ em liên hệ miễn phí khi có nhu cầu và được tư vấn, tham vấn, hỗ trợ, can thiệp...

Tỉnh đoàn được giao nhiệm vụ rà soát các khu vực hay xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp phòng ngừa, can thiệp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ; chỉ đạo bố trí rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, sông, suối, bãi tắm, khu vực nước sâu an toàn.

Tùy vào diễn biến của dịch bệnh Covid-19, các cấp bộ đoàn có hình thức tổ chức chiến dịch tình nguyện hè phù hợp, ưu tiên hoạt động tại chỗ, phát huy lực lượng thanh niên tại địa bàn.

Việc tổ chức các hoạt động tình nguyện tiếp tục hướng đến xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế; trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ, phòng chống bạo lực học đường; trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp cho học sinh... Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” tập trung các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.

Thực hiện yêu cầu của BCĐ Hoạt động hè tỉnh yêu về việc đổi mới tổ chức sinh hoạt hè, vận động các nguồn lực xã hội chăm lo thiếu nhi; dự kiến, Tỉnh đoàn chủ trì tổ chức các hoạt động như Trại hè thiếu nhi tại xã Trà Leng (Nam Trà My) và xã Phước Kim (Phước Sơn); cuộc thi Tin học trẻ cấp tỉnh lần thứ XXIII; Gameshow Đội viên Đất Quảng đa tài; Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em năm 2016 cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng với chủ đề “Thiếu nhi với Luật Trẻ em”; phổ cập bơi lội phòng chống đuối nước cho trẻ em; trao học bổng “Bạn không đơn độc”...

Các cấp bộ đoàn phát động cuộc vận động với chủ đề “Mùa hè tiếp sức đến trường”, tổ chức đội hình thanh niên - sinh viên tình nguyện tham gia giúp đỡ học sinh lớp dưới, học sinh yếu, kém tại địa phương, ưu tiên đối với các huyện miền núi.

Đồng thời củng cố và mở các lớp học văn hóa hè cho thiếu nhi, các lớp học tình thương do sinh viên tự nguyện đảm nhận. Đa dạng hóa phương thức tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi ôn bài, học tập, sinh hoạt hè, rèn luyện kỹ năng, trong đó tăng cường các hoạt động, sân chơi giáo dục, sinh hoạt trực tuyến...