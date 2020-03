Tháng thanh niên trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19

Năm nay, do tình hình dịch Covid-19, các cơ sở đoàn toàn tỉnh không tổ chức lễ phát động ra quân, hay khởi động Tháng thanh niên mà bắt tay ngay vào các hoạt động cụ thể. Nhiều người trẻ thuộc các lực lượng khác nhau, từ học sinh, thanh niên địa bàn dân cư đến công an, biên phòng… đã cùng tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, tặng khẩu trang, dung dịch khử khuẩn...

Phát tờ rơi hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chợ Đại Cường (Đại Lộc). Ảnh: AN NHIÊN

Bắt tay ngay vào việc

Tổng vệ sinh, bảo vệ môi trường là nội dung được nhiều cơ sở đoàn huyện Đại Lộc cùng thực hiện ngay trong những ngày bắt đầu Tháng thanh niên (tháng 3.20202). Trong tình hình bãi rác tại Đại Hiệp tạm ngưng tiếp nhận rác, thanh niên nhiều xã tổ chức ra quân vệ sinh, thu gom rác tại các điểm công cộng dọc tuyến đường lớn.

Bí thư Huyện đoàn Đại Lộc - anh Mai Thanh Sang cho biết, khoảng 10 tấn rác đã được thu gom, góp phần giảm thiểu sự tồn đọng rác tại điểm công cộng trên địa bàn các xã, tuyên truyền cho nhân dân về việc phân loại rác trong hộ gia đình. Bên cạnh đó, thanh niên các địa phương còn ra quân trồng cây xanh, làm bồn hoa, chỉnh trang làm đẹp các khu vực di tích, sửa chữa nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn...

Tại Bắc Trà My, các bạn trẻ đã chia thành từng nhóm, phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ của huyện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra cho các hộ kinh doanh tại chợ Bắc Trà My và nhân dân trên địa bàn thị trấn Trà My. Đồng loạt tuyên truyền hạn chế sử dụng bao ny lon, đồ nhựa dùng một lần; đổi rác thải nhựa để lấy đồ gia dụng và cây xanh.

Trong khi đó, tại Điện Bàn, hơn 2.000 cây xanh đã được trồng tại các khu di tích lịch sử cách mạng, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tuyến đường văn minh đô thị. Các bạn trẻ cũng đến nhà trao tận tay thẻ bảo hiểm y tế cho một số người già; tổ chức tư vấn, khám bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chuỗi công việc đã xác lập, các cơ sở đoàn còn chung tay giải quyết nhiều câu chuyện cuộc sống. Những đội hình tri thức trẻ sẽ ra quân chương trình tư vấn thủ tục hành chính, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; những đội hình tình nguyện xung kích vì an sinh xã hội về các đơn vị kết nghĩa, biên giới, hải đảo... Hai công trình thanh niên được thực hiện và đang nhận phản hồi tốt từ cộng đồng và sẽ làm tiếp trong Tháng thanh niên này là thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời và xây dựng điểm vui chơi, khu vui chơi cho thiếu nhi.

“Xoay trở” trong mùa dịch

Năm nay cũng là dịp đại hội đảng các cấp nên Tháng thanh niên là hoạt động trọng tâm, xuyên suốt trong năm để các cấp bộ đoàn toàn tỉnh triển khai các hoạt động chào mừng đại hội Đảng như: phát triển đảng viên, đoàn viên mới, xây dựng lực lượng, diễn đàn đối thoại với cấp ủy đảng, góp ý văn kiện, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm...

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh, đảm bảo an toàn cho cộng đồng, tránh tập trung đông người là ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo của Tỉnh đoàn, trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay.

“Diễn biến dịch Covid-19 như chúng ta đều biết là còn phức tạp và khó lường. Do vậy, các cơ sở đoàn phải chủ động điều chỉnh nội dung, hình thức, phương thức hoạt động trong Tháng thanh niên sao cho phù hợp; tập trung triển khai các công việc cụ thể theo 7 nội dung trọng tâm trong kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Tăng cường tối đa vai trò của bí thư chi đoàn thôn, khối phố và vai trò đi cơ sở, nắm bắt tình hình theo chủ trương 1+2 đối với cán bộ tỉnh đoàn, huyện đoàn. Chúng tôi cũng khuyến khích các đơn vị tổ chức các hình thức tuyên truyền online, tư vấn trực tuyến và qua mạng xã hội” - chị Phạm Thị Thanh nói.

Tỉnh đoàn cũng yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác phòng chống dịch cho đoàn viên thanh niên trong quá trình tham gia các hoạt động, như yêu cầu đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tẩy trước, trong và sau quá trình tham gia hoạt động. Cùng với đó tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch bệnh. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải kịp thời thông báo với cơ quan chức năng, có phương án đảm bảo an toàn.

Bí thư Thành đoàn Tam Kỳ - anh Võ Thanh Cung cho biết, ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn, phát khẩu trang miễn phí tại các nơi tập trung đông người, Thành đoàn còn hướng đến nhóm đối tượng ít có điều kiện hơn trong thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như các mái ấm, trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, khu nhà trọ công nhân... Hơn 2.000 khẩu trang và 100 bình chứa nước rửa tay sát khuẩn sẽ được tặng tận tay cho người dân.