Thanh niên Bắc Trà My hưởng ứng Tháng tình nguyện

Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2021, ngay tại lễ phát động, Huyện đoàn Bắc Trà My đã trao sinh kế 1,5 triệu đồng hỗ trợ một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; triển khai 3 công trình thanh niên chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn.

Thanh niên Bắc Trà My làm bờ kè chống sạt lở. Ảnh: TÚ VÂN

Gần 50 bạn trẻ đã tham gia dựng lại nhà ở cho anh Hồ Văn Đạp (người dân tộc Ca Dong tại tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My). Anh Hồ Văn Đạp là hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, do gia đình mới chuyển từ xã Trà Don (Nam Trà My) về. Mỗi người một việc, các bạn trẻ đã vận chuyển tôn, đào đất, dựng trụ, lợp tại ngôi nhà gần 50m2 cho gia đình anh Đạp có nơi an cư, ổn định cuộc sống.

Tại tổ Trấn Dương (thị trấn Trà My), khoảng 30 đoàn viên, thanh niên các chi đoàn cơ sở tham gia đào đất, đắp bờ kè bị sạt lở do bão số 9 vào cuối năm 2020. Công trình trồng, chăm sóc cây xanh cũng được các bạn trẻ huyện Bắc Trà My thực hiện chu đáo.

Đoàn viên Bùi Văn Liêu (xã Trà Giang) chia sẻ: “Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2021 do Huyện đoàn phát động, tôi và đoàn viên, thanh niên của xã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Tôi nghĩ đây là những công việc rất ý nghĩa đối với bà con nhân dân và tin rằng tháng 3 thanh niên sẽ là tháng yêu thương với nhiều hoạt động tình nguyện hướng về các hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ”.

Bên cạnh các công trình nêu trên, Huyện đoàn Bắc Trà My còn thực hiện 2 công trình thanh niên cấp huyện, gồm “Rừng cây tuổi trẻ tri ân” tại Bia di tích Đồn xã Đốc và công trình “Khu vui chơi trẻ em” tại nóc Xơ Rơ (xã Trà Bui). “Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ vùng cao Bắc Trà My đã và đang tổ chức nhiều hoạt động sổi nổi, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội; luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” - chị Võ Thị Hồng Hà, Bí thư Huyện đoàn Bắc Trà My nói.