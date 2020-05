Thanh niên Núi Thành làm theo lời Bác

(QNO) - Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” vừa là động lực, vừa là mục tiêu phấn đấu, thôi thúc thanh niên huyện Núi Thành tích cực trui rèn trong học tập, lao động sáng tạo nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Huyện đoàn Núi Thành tuyên dương gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2020. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Sáng nay 19.5, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Huyện đoàn Núi Thành tổ chức chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5 (TP.Đà Nẵng).

Những người được tuyên dương lần này là đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có nhiều thành tích xuất sắc, có công trình, phần việc, sáng kiến trong lĩnh vực học tập, lao động, công tác; đại diện tiêu biểu nhất trong tập thể ĐVTN tại địa phương, đơn vị, là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.



Đơn cử như anh Vũ Nam Kỳ - Bí thư Chi đoàn thôn An Tây (xã Tam Quang), đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ Tam Quang. Anh Kỳ luôn gương mẫu trong các hoạt động và cuộc sống hằng ngày; tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, lành mạnh, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, anh huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ người dân địa phương cũng như tích cực tham gia các hoạt động tại huyện, xã, góp phần ngăn chặn dịch bệnh.

“Xem lời Bác dạy là kim chỉ nam cho mỗi hành động của bản thân, tôi thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc tu dưỡng, học tập và rèn luyện để xứng đáng là người thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh” - anh Kỳ nói.

Hay như đảng viên trẻ Phan Thị Mỹ Hạnh - công tác tại UBND xã Tam Anh Bắc, bên cạnh phát huy khả năng, sở trường công tác, tham gia thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ do cấp trên giao, chị còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn do địa phương phát động. Năm 2019, chị Hạnh đại diện cho Quảng Nam tham dự Cuộc thi tin học trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức và xuất sắc đoạt giải Nhì cá nhân.

Các ĐVTN tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Chị Hạnh chia sẻ: “Học và làm theo Bác, tôi phải rèn luyện về mọi mặt để xứng đáng là một người đảng viên, phải đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Từ đó giúp tôi ngày càng trưởng thành hơn”.

Chị Lê Thị Phương Thảo - Bí thư Huyện đoàn Núi Thành cho biết, thời gian qua, để phong trào thi đua “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” lan tỏa sâu rộng trong ĐVTN toàn huyện, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”…

Từ đó, tạo môi trường cho ĐVTN tham gia rèn luyện, phấn đấu, xung kích vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, mô hình tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, công tác.

“Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, mỗi ĐTVT huyện Núi Thành nguyện hứa cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng là người kế tục sự nghiệp cách mạng đầy vẻ vang mà Bác Hồ, cũng như Đảng ta đã dày công vun đắp và xây dựng” - chị Thảo nói.