Thanh niên thiết thực phòng chống Covid-19

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, bên cạnh nhiều hoạt động tuyên truyền phòng dịch đến người dân đã được triển khai, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã có thêm những cách làm mới.

Các bạn trẻ thị trấn Hương An may khẩu trang tặng người dân phòng Covid-19. Ảnh: T.N

Tặng khẩu trang

Anh Nguyễn Cảnh Nghĩa - Bí thư đoàn thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, cho hay hiện nay khẩu trang y tế đang khan hiếm và giá thành cao nên nhiều người dân trên địa bàn có nhu cầu nhưng không thể mua được. Theo đó anh em đoàn viên đã nghĩ ra cách may khẩu trang để tặng miễn phí.

“Khẩu trang y tế chỉ sử dụng một lần là bỏ, còn khẩu trang vải sử dụng xong có thể giặt sạch, sấy hấp, sát khuẩn thì có thể sử dụng nhiều lần mà vẫn đảm bảo an toàn” - anh Nghĩa chia sẻ. Nghĩ hôm trước, hôm sau các thành viên bắt tay ngay vào công việc. Người ghé tiệm may, sạp vải ở chợ để vận động xin vải, người đi mua chỉ khâu và các nguyên liệu khác, người chuẩn bị máy may...

Sau những bỡ ngỡ, khó khăn gặp phải của những ngày đầu triển khai, hiện nay mỗi ngày nhóm gồm 10 bạn trẻ làm được hơn 100 khẩu trang, sau đó một nhóm thanh niên khác có nhiệm vụ phát miễn phí tận tay cho bà con tại các điểm tập trung đông người như chợ, điểm chờ xe buýt, các quán ăn... Trong thời gian đến, nhóm đặt ra mục tiêu là sẽ tiếp tục vận động các nguồn nguyên liệu, kinh phí để may hơn 1.000 khẩu trang cấp phát cho người dân và học sinh khi đi học trở lại.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, thành viên của nhóm chia sẻ: “Với cách làm này chúng tôi mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và mong muốn truyền đi thông điệp nhường khẩu trang y tế cho các y, bác sĩ phục vụ bệnh nhân”.

Bí thư Huyện đoàn Quế Sơn - anh Nguyễn Mạnh Tuấn đánh giá cao việc làm thiết thực của các bạn cán bộ đoàn và thanh niên thị trấn Hương An. Qua đó góp phần tuyên truyền cho người dân phòng chống dịch hiệu quả, thể hiện sự chia sẻ, đồng cảm và biết chọn việc để làm. “Qua hoạt động này các bạn nhanh nhạy vào cuộc và hướng hoạt động tình nguyện vào vấn đề xã hội đang cần. Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trên toàn huyện học hỏi và làm theo cách này” - anh Tuấn nói.

Tận dụng công nghệ

Ngày 11.3, lần đầu tiên Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị giao ban với đội ngũ bí thư đoàn cấp huyện dưới hình thức trực tuyến với ứng dụng teamlink. Anh Lê Quang Lưu, người phụ trách phần mềm cho biết, ứng dụng này có thể tổ chức họp tối đa cho 100 người, cài được trên máy tính bàn, điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối internet. Anh Lưu chia sẻ: “Ưu điểm là ứng dụng thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng. Đồng thời, chủ trì cuộc họp có thể quản lý và giám sát như các cuộc họp thông thường”.

Anh Hồ Khá - Bí thư Thành đoàn Hội An nhận xét: “Hình thức họp này hay, tiết kiệm và rất kịp thời, ghi nhận được đầy đủ ý kiến từ cơ sở”. Ngoài việc tổ chức hội nghị trực tuyến, Tỉnh đoàn và đoàn cấp huyện còn tổ chức các nhóm chat riêng trên facebook, zalo, viber để trao đổi, chỉ đạo thông tin kịp thời nhất. Các lớp học cho đối tượng đoàn cũng được thiết kế nội dung học thành infographic đăng trên facebook; thiết kế bộ câu hỏi trả lời nhanh trực tuyến cho học viên...

Trong khi đó, tại Tam Kỳ, một số đoàn xã, phường đã thành lập các đội thanh niên xung kích phản ứng nhanh, chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Các đội hình tích cực triển khai hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn quy trình rửa tay 5 bước bằng xà phòng, cách sử dụng khẩu trang đúng cách cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân tại các điểm tập trung đông dân cư. Có những cách làm khá thú vị và hiệu quả như dùng loa phóng thanh, loa cầm tay tuyên truyền lưu động tận thôn, đến từng hộ gia đình.

Anh Võ Thanh Cung - Bí thư Thành đoàn Tam Kỳ cho biết, trong thời điểm nhiều luồng thông tin đồn đại, những thông tin thiếu kiểm chứng đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, Thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, định hướng thông tin trong thanh thiếu niên và nhân dân; cùng bình tĩnh, ổn định dư luận để phòng dịch tốt nhất.