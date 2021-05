Thanh niên với an toàn giao thông

Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình hay, sáng tạo, được sử dụng hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT).

Giờ tan học tại cổng một trường tiểu học ở thị trấn Núi Thành đã thông thoáng hơn trước (ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bộc phát trở lại). Ảnh: C.T

Nhiều hoạt động

Trước đây, phụ huynh đưa đón con chạy xe luôn vào sân trường hoặc bu bám ngay trước cổng, tiềm ẩn nguy cơ va chạm với học sinh đang vui chơi và tạo nên cảnh lộn xộn, không văn minh. Nhiều người dừng xe dưới lòng đường gây cản trở lưu thông của các phương tiện khác.

Chị Lê Thị Phương Thảo - Bí thư Huyện đoàn Núi Thành nói: “Nay ở địa phương, tại các trường mầm non, tiểu học hay THCS tại thị trấn Núi Thành đã có sự đổi thay rõ rệt khi phụ huynh không dừng xe ngay cổng trường mà chọn vị trí thích hợp không ảnh hưởng đến lưu thông chung để chờ đón con em”.

Để có được hình ảnh tích cực vừa nêu, theo chị Phương Thảo, Huyện đoàn, Hội LHTN huyện và cấp cơ sở đã phối hợp với các trường triển khai mô hình “Cổng trường ATGT”.

Theo đó, giải tỏa các điểm bán hàng rong, tạo lối đi trống trước cổng trường. Nhà trường còn căn dặn các em về nhà “tuyên truyền” cho phụ huynh cần tuân thủ quy định an toàn giao thông trước cổng trường.

Vào giờ tan học, đội thanh niên tình nguyện căng dây cùng nhà trường hướng dẫn phụ huynh chờ theo vạch đã kẻ sẵn. Từ sân trường, học sinh xếp hàng ngay ngắn đi ra rất trật tự. Dần dần, hoạt động này đi vào nền nếp.

Tại Điện Bàn, Đoàn Thanh niên thị xã ngoài nhân rộng mô hình “Cổng trường ATGT” đã tổ chức nhiều hoạt động mang lại hiệu ứng rõ nét.

Bí thư Thị đoàn Điện Bàn - chị Đặng Thị Bảo Trinh cho hay, vào các ngày thứ hai của tháng 3 vừa qua, các cơ sở đoàn đã phối hợp ra quân đứng ở điểm, nút giao thông trước cổng các trường THPT trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn học sinh di chuyển theo hàng lối, thực hiện đúng Luật Giao thông đường bộ, không tụ tập, đùa nghịch trước cổng trường, không tham gia lưu thông bằng xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi.

Ngoài ra, Thị đoàn thường xuyên ra quân tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thanh thiếu niên, học sinh về sự cần thiết phải chấp hành pháp luật trật tự ATGT.

Theo anh Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, các tổ chức cơ sở đoàn đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, có sức lan tỏa như “Bến đò ngang an toàn”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”, “Ngã tư an toàn - văn minh”.

Trong đó, công trình “Ngã tư an toàn - văn minh” được thực hiện bằng cách lắp đặt cố định các hình nộm với khẩu hiệu “Hãy là người văn minh khi tham gia giao thông”, xuất phát từ ý tưởng của Đoàn phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ) và Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt - đường bộ Công an tỉnh.

Rất nhanh chóng, mô hình đã lan tỏa đến nhiều địa phương như Thăng Bình, Đại Lộc, Đông Giang và thu hút sự chú ý của người tham gia giao thông, mang lại hiệu quả tích cực.

Phát huy sức trẻ

Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” hằng năm là điểm nhấn trong các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự ATGT do Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức.

Ngày hội đã thu hút sự tham gia của đông đảo ĐVTN, thiếu nhi với nhiều hoạt động như thi vẽ tranh tuyên truyền ATGT, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông, xây dựng mới cổng trường ATGT; ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện sơ ứng cứu tai nạn giao thông, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, cấp đổi giấy phép lái xe.

Chị Lê Thị Phương Thảo cho biết, Huyện đoàn Núi Thành phối hợp với lực lượng công an, quân đội tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” bằng việc đề nghị các đơn vị tham gia tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, tùy đặc thù của mình mà đề xuất ý tưởng tuyên truyền ATGT.

Từ đây, Đoàn xã Tam Hiệp (Núi Thành) đã có ý tưởng mã hóa số xe học sinh đến trường, phương tiện của em nào vi phạm sẽ nhanh chóng được nắm bắt và có hướng chấn chỉnh phù hợp.

Hoạt động khác đáng ghi nhận góp phần đảm bảo ATGT mà ĐVTN thực hiện, đó là lắp đặt nhiều công trình “Thắp sáng đường quê” từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Nhờ lòng nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ, không ít vùng quê rực sáng vào ban đêm.

Ở địa phương có quốc lộ 1 đi qua như Thăng Bình, Núi Thành, các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia xử lý tình huống bất thường của giao thông được thành lập. Tiêu biểu như đội cứu hộ S.O.S Thăng Bình với 7 thành viên, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ nhiều nạn nhân tai nạn giao thông hay người gặp sự cố bất thường tại cung đường vắng, xa khu dân cư.

Anh Nguyễn Xuân Đức cho biết, Tỉnh đoàn đã kiến nghị Ban ATGT tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong ĐVTN. Cạnh đó, Ban ATGT tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Bày tỏ về thực trạng chung, chị Phương Thảo cho rằng, lực lượng chính tham gia giao thông là ĐVTN, đối tượng vi phạm nhiều nhất cũng là ĐVTN. Vì lẽ đó, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cần tập trung vào đối tượng thanh thiếu nhi vi phạm. Các cấp, ngành, gia đình cũng cần phối hợp chặt chẽ để nhắc nhở ĐVTN chấp hành các quy định đảm bảo ATGT.