Tín hiệu tích cực từ mô hình cổng trường an toàn

(QNO) - Bước vào năm học mới, nỗi lo mất an toàn giao thông (ATGT) trước cổng trường, nhất là các trường nằm trên những trục đường chính bắt đầu xuất hiện. Trước thực trạng này, nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã ra quân triển khai mô hình cổng trường an toàn và bước đầu đem lại nhiều tín hiệu tích cực.

Mô hình cổng trường an toàn đang được Đoàn xã Tam Anh Bắc triển khai tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: HỒ QUÂN

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn nằm trên trục đường nối từ quốc lộ 1 dẫn vào thôn Thuận An (xã Tam Anh Bắc, Núi Thành). Tuy mật độ giao thông trên tuyến đường này khá thưa thớt nhưng do mặt đường hẹp nên lúc học sinh tan trường thường gây tình trạng ách tắc. Đáng nói, nhiều phụ huynh đón con còn đỗ xe không đúng quy định gây mất ATGT và tạo cảnh tượng hỗn loạn trước cổng trường. Thời gian qua, nhiều vụ va chạm giao thông giữa học sinh và người đi đường đã xảy ra.

Trước thực trạng này, Đoàn xã Tam Anh Bắc phối với lực lượng chức năng địa phương ra quân triển khai mô hình cổng trường an toàn. Hằng ngày, đoàn viên thanh niên có mặt trước cổng trường trước giờ tan học, tuyên truyền phụ huynh chấp hành tốt quy định về ATGT và xếp xe ngay ngắn, đúng quy định khi đón con. Cùng với đó, sẽ phối hợp với nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền về kiến thức ATGT cho học sinh. Nhờ đó, dù chỉ mới triển khai trong thời gian ngắn nhưng nhiều phụ huynh đã bắt đầu ý thức hơn, tình hình giao thông lúc học sinh tan trường dần cải thiện.

Bà Mai Thị Hoa (thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc) chia sẻ: “Tôi thấy mô hình cổng trường an toàn của Đoàn xã Tam Anh Bắc rất hay và thiết thực. Giờ tôi đón cháu lúc tan trường không tốn nhiều thời gian mà an toàn hơn trước nhiều. Ngoài chấp hành tốt, tôi còn thường xuyên nhắc nhở các phụ huynh để họ nghiêm túc thực hiện theo các quy định mà đoàn thanh niên và lực lượng chức năng triển khai”.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn phụ huynh xếp xe ngay ngắn. Ảnh: HỒ QUÂN

Anh Nguyễn Đình Lâm - Bí thư Đoàn xã Tam Anh Bắc cho biết: “Mô hình cổng trường an toàn đã được chúng tôi triển khai từ tháng 9.2019 tại 3 trường: Mẫu giáo Măng Non, Tiểu học Trần Văn Ơn, THCS Lương Thế Vinh. Tuy nhiên, mô hình này chỉ hiệu quả trong thời gian ngắn khi có lực lượng đoàn viên ra quân; dần về sau, tình hình lại phức tạp như cũ. Do đó năm nay, bên cạnh việc ra quân triển khai tại cổng trường, chúng tôi sẽ tập trung phối hợp với nhà trường và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mô hình được duy trì liên tục”.

Không riêng tại Tam Anh Bắc, mô hình cổng trường cũng được các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Núi Thành, Duy Xuyên, Điện Bàn, Tiên Phước ra quân triển khai nhằm hưởng ứng tháng cao điểm về ATGT (9.2020). Theo anh Nguyễn Xuân Đức – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, việc duy trì mô hình này trong thời gian qua đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực. “Qua triển khai, hiện ở một số trường, phụ huynh khi đón con bắt đầu tập xếp xe ngay ngắn, học sinh nắm được các kiến thức về ATGT ngay từ ghế nhà trường. Cạnh đó, dần khắc phục tình trạng phức tạp, mất ATGT tại các trường nằm trên tuyến quốc lộ khi học sinh tan học. Về lâu dài, chúng tôi mong các bậc phụ huynh chấp hành tốt, phối hợp với đoàn viên thanh niên để duy trì mô hình này; qua đó, góp phần đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình khi tham gia giao thông” - anh Đức cho biết.