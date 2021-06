Tỉnh đoàn ra quân chiến dịch Hành quân xanh tại Phước Sơn

(QNO) - Hôm qua 11.6, Tỉnh đoàn ra quân chiến dịch Hành quân xanh tại xã Phước Năng (Phước Sơn). Đây là một trong những nội dung trọng tâm của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.ĐẠT

Tại lễ ra quân, ban tổ chức đã trao tặng 3 xe đạp cùng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 200 cây giống ăn quả cho 2 hộ thanh niên đăng ký thoát nghèo và hỗ trợ 120m2 tôn cho các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh niên tình nguyện sửa nhà cho người dân. Ảnh: T.ĐẠT

Sau lễ phát động, lực lượng thanh niên tình nguyện thuộc các đơn vị Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh, Huyện đoàn Duy Xuyên, Phước Sơn đã triển khai sửa chữa nhà ở, xây dựng công trình thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời, tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt… cho người dân, thanh niên nghèo.

Huyện đoàn Duy Xuyên và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng tôn và cây giống cho hộ thanh niên. Ảnh: T.ĐẠT

Theo kế hoạch, chiến dịch Hành quân xanh được phát động triển khai từ ngày 1.6 - 31.8.2021, tập trung các nội dung: tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an sinh xã hội…

Qua hoạt động tình nguyện góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho thanh niên và nhân dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo…