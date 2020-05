Tuổi trẻ Công an Đại Lộc xung kích, tình nguyện

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, vì nhân dân phục vụ, tuổi trẻ Công an huyện Đại Lộc tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng, được Huyện đoàn Đại Lộc và lãnh đạo đơn vị đánh giá cao. Trong 3 năm liên tục (2017 - 2019), Chi đoàn đạt danh hiệu “đơn vị dẫn đầu” trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của huyện.

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Công an huyện Đại Lộc đến tận nơi làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho người cao tuổi. Ảnh: C.A

Theo anh Phan Đại Nghĩa - Bí thư Chi đoàn Công an Đại Lộc, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện Đại Lộc có 53 đoàn viên, trong đó có 34 đảng viên. Tinh thần xung kích, tình nguyện của Chi đoàn thực hiện theo phương châm “đâu cần, công an có”. Tất cả đoàn viên đều hăng hái tham gia hoạt động, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và xung phong nhận nhiệm vụ khó về phía mình. Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Chi đoàn Công an huyện còn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong nhiều phong trào khác như hiến máu tình nguyện, phong trào xanh - sạch - đẹp ở công sở, phong trào thể dục thể thao... Chỉ tính riêng trong đợt phòng chống dịch Covid-19, ĐVTN Chi đoàn tham gia hiến máu vượt gần 50% chỉ tiêu giao.

Ngoài ra, Chi đoàn còn thực hiện những phần việc thiết thực vì cộng đồng gắn với công tác chuyên môn. Chẳng hạn, ĐVTN ở Đội Quản lý hành chính về an ninh trật tự đến tận các xã để hướng dẫn, làm thủ tục cấp phát chứng minh nhân dân cho người dân, nhất là các cụ già, người tàn tật. Trên địa bàn có người chấp hành xong án phạt tù về lại địa phương, có hoàn cảnh khó khăn, cũng được thanh niên chi đoàn đóng góp xây dựng nhà tình thương.

Mới đây, trong đợt dịch Covid-19, Chi đoàn Công an huyện tích cực phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Trong đợt này, Chi đoàn Công an huyện phối hợp với Đoàn thanh niên thị trấn Ái Nghĩa thiết kế, lắp đặt hình nộm tuyên truyền trực quan các nội dung liên quan phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa điểm thường tập trung đông người trên địa bàn thị trấn. Đơn vị phối hợp với lực lượng quân đội, cán bộ y tế làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung, khu chốt chặn tại ngã ba xã Đại Hiệp giáp ranh với TP.Đà Nẵng. Bên cạnh đóng góp công sức, Chi đoàn còn tặng quà khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện đoàn Đại Lộc - anh Mai Thanh Sang, cho biết trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, tuổi trẻ Công an huyện đã thực hiện tốt nội dung và triển khai tuyên truyền phòng chống dịch, tiên phong trong công tác chốt chặn, tham gia tích cực hiến máu nhân đạo do Huyện đoàn phát động.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chia sẻ với cộng đồng được cũng được Chi đoàn Công an huyện Đại Lộc đặc biệt quan tâm. Thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn vào dịp kỷ niệm 27.7 là việc làm thường niên của chi đoàn. Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các đợt tình nguyện về các vùng khó khăn, thăm, tặng quà người dân và học sinh nghèo...

“Chúng tôi rất hạnh phúc vì thiết thực sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Và luôn mong những hoạt động này lan tỏa rộng...” - anh Phan Đại Nghĩa chia sẻ.