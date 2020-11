Tuổi trẻ công an giúp đồng bào vùng cao Nam Trà My, Phước Sơn

(QNO) - Cùng với các lực lượng của Công an tỉnh đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong các vụ sạt lở đất tại Phước Sơn và Nam Trà My, đông đảo đoàn viên Thanh niên, hội viên Phụ nữ Công an tỉnh cũng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ công an cùng người dân dựng lại nhà cho một hộ dân ở xã Phước Đức (Phước Sơn). Ảnh: M.T

Tại xã Phước Đức (huyện Phước Sơn), 50 cán bộ chiến sĩ công an đã tổ chức kè bao cát, dọn dẹp bùn đất tại các điểm trường mầm non, nhà ở một số hộ dân. Đồng thời hỗ trợ tiền lợp tôn và cùng người dân dựng lại một ngôi nhà bị sụp đổ trước đó do bão.

Ngoài ra, các cán bộ chiến sĩ còn tổ chức chương trình “Bữa trưa vui vẻ” với 150 suất ăn cùng học sinh và giáo viên Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng. Dịp này, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam đã trao tặng gạo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 9 gây ra tại địa bàn xã này.

Giúp dân dọn dẹp lại vườn tược, đường sá. Ảnh: M.T

Trước đó, triển khai công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, những ngày qua, hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức vệ sinh môi trường, dọn dẹp cây xanh ngã đổ, dọn dẹp bùn đất trong khuôn viên nhà dân và trường học, giúp dựng và lợp lại mái nhà cho nhân dân tại các địa bàn TP.Tam Kỳ, Núi Thành, Phước Sơn.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động giúp nhân dân khắc phục thiệt hại và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, tái sản xuất kinh tế, dần ổn định cuộc sống, trong đó chú trọng, ưu tiên ở những địa bàn cần thiết ở huyện Nam Trà My, Phước Sơn.