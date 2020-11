Tuổi trẻ Công an tỉnh giúp dân ổn định cuộc sống

(QNO) - Đoàn thanh niên Công an tỉnh tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ cũng như trực tiếp giúp đỡ người dân bị thiên tai sớm ổn định đời sống.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh vận chuyển tôn hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa. Ảnh: HỒ QUÂN

Sau cơn bão số 9, căn nhà gia đình ông Trần Ngọc Ấn (thôn 1, xã Trà Ka, Bắc Trà My) bị tốc mái hoàn toàn. Cùng với đó, các đợt mưa lớn làm nước suối dâng cao khiến đời sống 5 thành viên gia đình ông Ấn gặp rất nhiều khó khăn, phải di dời liên tục. Qua mưa bão, ông phải nhặt số tôn cũ và mượn thêm tôn của một hộ dân trên địa bàn để lợp lại mái nhà.

Đồng cảm với những thiệt hại của gia đình ông Ấn, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đến thăm hỏi, động viên và trao tặng tôn mới. Đồng thời vận động lực lượng Đoàn thanh niên Công an huyện Bắc Trà My, Công an xã Trà Ka cùng ra quân tháo dỡ phần mái tôn cũ và trực tiếp lợp lại mái nhà mới cho gia đình ông Ấn.

Lợp lại mái nhà cho gia đình ông Trần Ngọc Ấn. Ảnh: HỒ QUÂN

“Tôn cũ nên mưa lớn dễ dột. Số tôn mượn của hàng xóm để lợp lại cũng chưa có tiền trả. Chưa kể, nhiều diện tích keo cũng bị hư hại, đời sống rất khó khăn. May mắn gia đình tôi được các chiến sĩ công an đến hỗ trợ để có mái nhà mới an toàn. Gia đình rất mừng và biết ơn” - ông Ấn nói.

Theo Đại úy Phạm Hoàng Hồng Minh - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, tại xã Trà Ka, đơn vị đã trao tặng tôn cho 10 trường hợp, trực tiếp lợp lại mái nhà mới cho 2 hộ dân. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình mà Đoàn thanh niên Công an tỉnh đang triển khai nhằm hỗ trợ người dân gặp thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Tháo dỡ và lợp mới mái nhà cho một gia đình ở Bắc Trà My. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo đó, thông qua nguồn lực huy động từ đoàn viên thanh niên và mạnh thường quân được gần 1 tỷ đồng, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã trao nhiều phần quà đến người dân. Riêng nguồn kinh phí 400 triệu đồng huy động từ Đài Tiếng nói nhân dân TP.Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ tôn cho 40 nhà dân bị tốc mái tại Trà Ka, Trà Giáp (Bắc Trà My) và huyện Nam Trà My.

“Hiện nay các tuyến đường lên địa phương vùng cao dù đã thông suốt nhưng có rất nhiều điểm sạt lở nguy hiểm. Do đó việc vận chuyển tôn rất khó khăn, nhiều đoạn phải vác bộ. Thấu hiểu hoàn cảnh của người dân, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây cũng là dịp để chúng tôi nâng cao ý thức về tinh thần tương tương ái, vì nhân dân phục vụ và thắt chặt tình cảm quân dân” - Đại úy Minh cho biết.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao tặng tôn 10 gia đình ở xã Trà Ka. Ảnh: HỒ QUÂN

Cũng theo Đại úy Phạm Hoàng Hồng Minh, ngoài Bắc Trà My, thời gian qua đơn vị đã ra quân sửa chữa nhiều căn nhà cho người dân, khắc phục hậu quả thiên tai ở một số địa phương. Thời gian tới, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ người dân huyện Phước Sơn, Nam Trà My cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do đợt mưa bão vừa qua.