Tuổi trẻ Quảng Nam hướng về Đại hội Đảng

Cùng với nhân dân toàn tỉnh, tuổi trẻ Quảng Nam đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Tuổi trẻ Nam Trà My tổ chức Ngày hội “Bánh chưng xanh - Ấm lòng ngày tết” hướng về nhân dân Trà Leng. Ảnh: CTV

Việc tốt dâng Đảng

“Những ngày này, tuổi trẻ chúng tôi dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt hướng về Đại hội XIII của Đảng. Cảm xúc thì có nhiều, nhưng có thể gói gọn trong hai từ là “tự hào”. Tự hào về Đảng quang vinh, về những thành quả mà Đảng và dân tộc đã đạt được trong 5 năm qua, cũng như trong xuyên suốt quá trình cách mạng. Chúng tôi kỳ vọng đại hội sẽ thành công tốt đẹp, sẽ có thêm nhiều quyết sách đúng đắn để thúc đẩy cao hơn nữa khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Chúng tôi mong Đảng tiếp tục tin tưởng, giao nhiệm vụ và luôn đặt kỳ vọng vào tuổi trẻ”. (Anh Lê Quang Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam)

Hướng về đại hội Đảng, mỗi cấp bộ đoàn đã ban hành và cụ thể hóa kế hoạch hành động chào mừng Đại hội trong tuổi trẻ từng đơn vị. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về cộng đồng được triển khai từ trước, trong và sau Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tại huyện miền núi Nam Giang, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống…, tuổi trẻ địa phương thực hiện nhiều công trình có giá trị, nhất là các hoạt động đồng hành xây dựng nông thôn mới. Huyện đoàn cũng kết nối với nhiều tổ chức trao hàng trăm suất quà tết đến nhân dân và đoàn viên thanh niên.

Anh Bùi Thế Anh - Bí thư Huyện đoàn Nam Giang cho biết, riêng tháng 1.2021 đơn vị đã vận động, kêu gọi được gần 1 tỷ đồng để tổ chức các chương trình “Tình nguyện mùa đông - xuân tình nguyện”, “Khăn hồng tình nguyện - Tết yêu thương”... Đặc biệt, thiết thực chào mừng Đại hội XIII, tuổi trẻ Nam Giang đã tổ chức hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi mang chủ đề “Niềm tin dâng Đảng” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tại Nam Trà My, Huyện đoàn - Hội LHTN huyện tổ chức ngày hội “Bánh chưng xanh - Ấm lòng ngày tết” hướng về nhân dân Trà Leng - địa phương hứng chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai.

Chị Phạm Thị Mỹ Hạnh - Phó Bí thư Huyện đoàn Nam Trà My cho biết, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của tuổi trẻ địa phương chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề “Tết ấm cho đồng bào tôi”. Tại ngày hội, đoàn viên, thanh niên và học sinh đã gói, luộc hơn 80 cặp bánh chưng xanh và hàng trăm bánh sừng trâu, bánh tét tặng người nghèo, hộ bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất. Trong chương trình, ban tổ chức trao 52 suất quà tết (1 triệu đồng/suất) hỗ trợ học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trà Leng. Theo kế hoạch, Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Nam Trà My sẽ tổ chức thêm các chương trình như “Hành trình sinh kế” cho thanh niên Trà Nam, “Dọn nhà đón tết” cùng bà con Trà Leng…

“Tất cả hoạt động trên tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn huyện, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trên mọi mặt trận, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” - chị Hạnh cho hay.

Ở cấp tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Quang Quỳnh cho biết, ngay trước thềm Đại hội XIII, lần đầu tiên, Tỉnh đoàn đã phối hợp Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức diễn đàn về vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước đó, việc góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII đã được tổ chức từ tỉnh đến cơ sở với nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm; tuyên truyền hướng về Đại hội trên các kênh thông tin của đoàn, nhất là mạng xã hội, triển khai các hội thi, hội diễn, các công trình thanh niên, phần việc an sinh xã hội...

Chia sẻ tâm tư

Cùng với những phần việc tốt, ý nghĩa hướng về cộng đồng, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiều người trẻ đã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng về một kỳ đại hội thành công. Trên từng lĩnh vực, người trẻ mong muốn Đảng đề ra những quyết sách hành động thiết thực để lãnh đạo, phát triển đất nước, bồi dưỡng thế hệ trẻ…

Mai Thị Thu Sương - Bí thư Liên chi đoàn Tiểu học - mầm non - nghệ thuật Trường Đại học Quảng Nam chia sẻ niềm tin về sự quan tâm và đồng hành của Đảng với thế hệ trẻ trong mọi hoạt động; có những chính sách mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để Nhân dân Việt Nam hoàn toàn đặt niềm tin vào Đảng.

“Tôi mong cuộc sống của người dân sẽ tốt hơn, sẽ có nhiều hơn những mái ấm cho người vô gia cư, neo đơn. Tôi mong không khí ở các thành phố lớn trong lành hơn, khắp nơi trên đất nước đều là nơi đáng sống… Đặc biệt, tôi mong rằng Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục có những quyết sách hiệu quả nhằm bảo đảm vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc” - Thu Sương kỳ vọng.

Để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trọng dân, gần dân, tuổi trẻ Công an tỉnh luôn có mặt những nơi dân cần, nhất là trong thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Thay mặt tuổi trẻ đơn vị, Đại úy Lê Văn Thắng - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh mong Đại hội sẽ có những quyết sách đúng đắn trong đổi mới, sớm ổn định nền giáo dục; giữ vững và hướng đến những giá trị cốt lõi và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, tiếp tục quyết liệt phòng chống tham nhũng để củng cố niềm tin trong Nhân dân; bầu ra được những vị trí quan trọng của Đảng gồm những cá nhân thật xuất sắc, đủ tâm, đủ tầm và được dân tin, dân yêu...