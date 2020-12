Tuổi trẻ sáng tạo trong phòng chống Covid-19 và khắc phục hậu quả bão lũ

450 triệu đồng trao học bổng và hỗ trợ thanh niên Hội An

LÊ HIỀN | 01/12/2020 - 08:22

Ngày 30.11, nhóm thiện nguyện Những người bạn Hội An ở TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An và Thành đoàn Hội An tổ chức trao học bổng cho 140 học sinh và hỗ trợ 30 thanh niên trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 450 triệu đồng