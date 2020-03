Tuổi trẻ Thanh Hà vì cộng đồng

Thời gian qua, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh niên phường Thanh Hà (TP.Hội An) tích cực tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa, góp phần chung sức xây dựng quê hương.

Đoàn phường thực hiện công trình hành trình thứ 2 của lốp xe.

Theo Bí thư Đoàn phường Thanh Hà - Nguyễn Vũ Cường, phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện đã được Đoàn phường triển khai đến tất cả chi đoàn bằng nhiều hoạt động thiết thực. Đáng chú ý, việc thực hiện kế hoạch hiến máu tình nguyện vào cuối năm 2019 thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia và thu được 32 đơn vị máu. Có nhiều cán bộ, đoàn viên, chi đoàn tham gia tích cực, điển hình Chi đoàn Bàu Súng, Trảng Sỏi; Phó Bí thư Chi đoàn Thanh Chiếm Lê Viết Phước với 4 lần hiến máu trong năm 2019 hay Phó Bí thư Chi đoàn Trảng Sỏi Võ Đức Dũng với 3 lần hiến máu...

Bên cạnh đó, Đoàn phường Thanh Hà còn tổ chức nhiều hoạt động và việc làm thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên các chi đoàn nhiệt tình tham gia như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch tình nguyện hè, hoạt động giúp đỡ, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dọn vệ sinh môi trường trước khuôn viên cơ quan, khu vực làng gốm Thanh Hà và tại các tuyến đường do thanh niên tự quản như trục đường chính Điện Biên Phủ, 28/3 hay tuyến đường Duy Tân...

Đồng thời duy trì và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn” tại Trường Tiểu học Bùi Chát và Trường THCS Chu Văn An. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trước cổng trường, hạn chế tình trạng tắc đường diễn ra vào giờ cao điểm.

Đặc biệt, từ tháng 6.2019 đến nay, Đoàn phường đã huy động nguồn xã hội hóa tặng 5 góc học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị 5 triệu đồng; trao 50 suất học bổng thắp sáng ước mơ cho học sinh trên địa bàn phường (500 nghìn đồng/suất); trao 60 suất quà cho học sinh và đồng bào vùng núi xã Gia Ri (Tây Giang) (600 nghìn đồng/suất).

Tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 21 tân binh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2020, Đoàn phường đã quyên góp, huy động các nguồn lực tặng quà cho 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và ra quân dọn vệ sinh môi trường.

Phong trào tuổi trẻ sáng tạo đã khuyến khích, động viên đoàn viên, thanh niên, học sinh tích cực học tập nghiên cứu khoa học. Tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng kiến, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập. Tuyên truyền, tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

Đồng thời vào mỗi dịp hè, Ban Chấp hành Đoàn phường xây dựng kế hoạch hoạt động phong phú như tổ chức giải bóng đá thiếu niên truyền thống, hoạt động ngoại khóa. Qua những buổi sinh hoạt tập trung giúp các chi đoàn phát hiện các tài năng âm nhạc tham gia liên hoan Tiếng hát hoa phượng đỏ được phường tổ chức hàng năm vào dịp hè, thu hút các chi đoàn tham gia nhiệt tình.