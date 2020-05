194 quốc gia yêu cầu điều tra độc lập về Covid-19

(QNO) - Các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa nhất trí mở cuộc điều tra độc lập về các hoạt động ứng phó quốc tế, bao gồm cả WHO đối với đại dịch Covid-19, theo đề xuất của Liên minh châu Âu (EU).

Tổng Giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP

Ngày 19.5, đại diện 194 quốc gia tham dự trực tuyến Khóa họp 73 Đại hội đồng WHO nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi điều tra độc lập đối với đại dịch Covid-19. Như vậy, không quốc gia nào trong số 194 nước thành viên của WHO phản đối dự thảo nghị quyết này, kể cả Trung Quốc.

Theo EU, việc đánh giá công bằng, độc lập và toàn diện về phản ứng quốc tế đối với đại dịch Covid-19, cách thức đại dịch bắt đầu và lan rộng sẽ rất quan trọng để tăng cường sự chuẩn bị toàn cầu cho tương lai.

Nghị quyết không ngay lập tức áp dụng khung thời gian cho cuộc điều tra, nhưng Tổng Giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus nói ông hoan nghênh một đánh giá độc lập về phản ứng quốc tế đối với Covid-19 vào thời điểm thích hợp sớm nhất. Nhà lãnh đạo WHO đồng thời cảm ơn các quốc gia thành viên đã bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết thông qua nghị quyết do EU đưa ra nhưng không giới hạn các hoạt động của WHO.

Trước đó, dịch bệnh bùng phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Đến ngày 20.5.2020, thế giới có khoảng 4,9 triệu ca nhiễm với hơn 324 nghìn ca tử vong do Covid-19.

Mỗi năm, các quốc gia thành viên cùng tham gia hội nghị để đánh giá công việc của cơ quan y tế thuộc Liên hiệp quốc và đặt ra các ưu tiên cho năm tới.