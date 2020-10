Ấn Độ sở hữu những tài năng lập trình trẻ tuổi

Việc ra đời các lớp học lập trình hay viết mật mã cho phần mềm máy tính trực tuyến dành cho học sinh tiểu học, một điều kiện vô cùng thuận lợi cho quốc gia Nam Á này khi chuyển sang mô hình dạy học trực tuyến.

Vihaan Khera, một cậu bé 9 tuổi đến từ bang Gurgaon, Ấn Độ đã phát triển ứng dụng Book Barter giúp thực hiện quá trình trao đổi sách giữa mọi người. Ảnh: telegraphindia

Shivank Patel (9 tuổi), sống gần thủ đô New Delhi từng học viết mã phần mềm trong một năm. Câu bé vừa xây dựng một số ứng dụng, bao gồm cả một ứng dụng để quyên góp thức ăn cho trẻ em đường phố. Thậm chí, Shivank Patel đang làm việc trên một nền tảng để giúp các bác sĩ theo dõi trẻ sinh non. Một trong những lý do chính khiến các lớp học lập trình trực tuyến bùng nổ tại Ấn Độ là khi các bậc cha mẹ có cùng suy nghĩ rằng kiến ​​thức về lập trình cũng cần thiết như viết và số học. Không chỉ có Shivank Patel, Ấn Độ đang có một thế hệ trẻ em học viết code (mật mã) trước khi biết nói chuyện với mọi người.

Ấn Độ cũng được biết đến là một trung tâm thử nghiệm trong học tập điện tử. Đi đầu là Byju’s, một công ty khởi nghiệp chuyên về công nghệ giáo dục có trụ sở tại Bengaluru, thủ phủ của bang Karnataka do Byju Raveendran (38 tuổi) - từng là lập trình viên sáng lập. Đây là công ty chuyên cung cấp khóa học, tài liệu học tập cho học sinh tiểu học, trung học, cho những kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia và kỳ thi khảo thí quốc tế như GRE, GMAT được tài trợ bởi người sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg và vợ - Priscilla Chan cùng nhiều nhà đầu tư khác. Byju’s được đánh giá là một trong những công ty khởi nghiệp công nghệ giáo dục có giá trị cao nhất thế giới, được định giá 5,5 tỷ USD. Byju’s trở thành cơn sốt trong giới sinh viên học sinh trên khắp Ấn Độ với 35 triệu lượt đăng ký ứng dụng dạy kèm toán và khoa học, ngôn ngữ. Tháng 8 vừa qua, Byju’s mua lại công ty khởi nghiệp lập trình WhiteHat Jr. với hàng trăm nghìn học viên ngoài Ấn Độ.

Abhishek Gupta, chuyên gia tại công ty tư vấn quản lý RedSeer có trụ sở tại Ấn Độ, cho biết: “Các bài học về lập trình có thể là bước xuất khẩu lớn tiếp theo từ Ấn Độ, như từng bùng nổ gia công phần mềm của nước này trong những năm 1990”. Chương trình học phổ biến như: gói 8 giờ dành cho người mới bắt đầu với các nguyên tắc cơ bản về mã hóa, gói 48 giờ giúp trẻ em xây dựng một ứng dụng hoạt động và gói 144 giờ giúp học viên lập trình cho các mô phỏng không gian, chẳng hạn như vẽ biểu đồ quỹ đạo của phi hành gia đến sao Hỏa hoặc tạo ảo mô hình của các hố đen vũ trụ. Phí dao động từ 25 - 35 USD một giờ.

Như Ayesha Siddiqua (27 tuổi), giáo viên của WhiteHat Jr. tại thành phố phía nam Hyderabad, bắt đầu tham gia khóa dạy lập trình trực tuyến cho trẻ em từ đầu giờ chiều đến khuya với các học viên từ Úc và Ấn Độ hay cung cấp các bài học cho trẻ em từ Mỹ và Canada. Ayesha Siddiqua cho biết thu nhập hàng tháng của cô khoảng 100.000 rupee (hơn 2.000USD). Cô nói: “Trong một vài năm nữa, mọi người sẽ nghĩ rằng bạn đang lạc hậu nếu bạn không biết cách viết mã phần mềm”.

Các chuyên gia cho rằng việc dạy đúng cách viết mã có thể giúp trẻ em trở nên sáng tạo và đổi mới. Cậu bé Shivank Patel là thần đồng mã hóa từng chỉ nặng chưa đầy 1kg khi chào đời từ một bà mẹ mang thai 28 tuần. Cậu đang học lớp 5 và muốn xuất bản ứng dụng của mình trên Google’s Play Store để giúp cha mẹ và bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ sinh non. Patel nói: “Học lập trình giúp bạn thấy những thách thức mới mỗi ngày. Tôi muốn tạo ứng dụng để tham gia giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hằng ngày đó”.