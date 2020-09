Bão Noul phá vỡ một phần hòn đảo ở Thái Lan

(QNO) - Một phần hòn đảo trong Công viên biển quốc gia Mu Ko Angthong (Thái Lan) bị vỡ do ảnh hưởng của bão Noul.

Một phần hòn đảo ở Thái Lan bị tách ra do tác động của bão. Ảnh: bangkokpost

Công viên Mu Ko Angthong nằm ở vịnh Thái Lan thuộc huyện Ko Samui, có tổng diện tích 102km2 và bao gồm 42 hòn đảo. Các hòn đảo trong công viên được hình thành từ đá vôi có niên đại khoảng 260 triệu năm trước.

Phần phía tây nam của Ko Hintaek - một trong những hòn đảo của Công viên Mu Ko Angthong bị tách ra khỏi phần còn lại của hòn đảo với khoảng 15 - 20% tổng diện tích.

Giám đốc Công viên Mu Ko Angthong - ông Piya Nunil cho biết vụ vỡ đảo này có thể do xói mòn bởi mưa lớn và sóng biển mạnh từ cơn bão Noul. Ông cảnh báo tàu thuyền giữ khoảng cách với đảo Ko Hintaek vì lý do an toàn khi các khối đá vôi vẫn đang vỡ ra và rơi xuống biển.