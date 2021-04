Biến đổi khí hậu khiến hoa anh đào ở Nhật nở sớm kỷ lục

(QNO) - Nhật Bản vừa ghi nhận hoa anh đào nở sớm nhất trong vòng 1.200 năm qua. Các nhà khoa học cảnh báo đó là dấu hiệu của cuộc biến đổi khí hậu lớn, đang đe dọa hệ sinh thái khắp nơi.

Một dòng sông tại Nhật Bản trở nên thơ mộng, quyến rũ hơn khi hoa anh đào nở rộ. EPA

Mùa xuân của Nhật Bản thường gắn liền với hình ảnh hoa anh đào, còn được gọi là sakura - những bông hoa màu trắng và hồng nở khắp thành phố, núi non, phủ kín mặt đất và bầu trời muôn nơi.

Lễ hội hoa anh đào cũng trở nên nổi tiếng khắp thế giới, nhiều du khách đổ về đây để được ngắm những cánh hoa hương sắc, lưu lại những bức ảnh tuyệt đẹp và thưởng thức bữa tiệc dưới tán hoa anh đào.

Mỗi năm, hoa anh đào chỉ đạt đỉnh điểm nở rộ trong vài ngày. Đây là quy luật thiên nhiên đã tồn tại suốt hơn 1.000 năm qua tại đất nước “mặt trời mọc”.

Nhưng năm nay, mùa hoa anh đào đã đến và tàn đi nhanh chóng. Nhà nghiên cứu Yasuyuki Aono tại Đại học Osaka Prefecture thu thập các dữ liệu tại Kyoto cho biết, tại trung tâm thành phố này, hoa anh đào nở rộ vào ngày 26.3 vừa qua, sớm nhất trong hơn 1.200 năm.

Hoa anh đào rất nhạy cảm với nhiệt độ. Do đó, việc ra hoa và nở rộ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn tùy thuộc vào nhiệt độ. So với những năm 1880, mức nhiệt độ hiện tại ở Nhật Bản tăng khoảng 3,5 độ C.

Tiến sĩ ngành Khoa học sức khỏe môi trường Đại học Columbia - Lewis Ziska nói: “Khi nhiệt độ toàn cầu ấm lên, những đợt sương giá cuối cùng của mùa xuân xảy ra sớm hơn và sự ra hoa cũng diễn ra sớm hơn”.

Mặc dù ngày hoa anh đào nở cao điểm thay đổi hằng năm còn tùy thuộc vào lượng mưa, nhưng nay cho thấy xu hướng chung là nở rộ sớm hơn. Ở Kyoto, thời gian cao điểm kéo dài vào khoảng giữa tháng 4 trong nhiều thế kỷ, nhưng bắt đầu chuyển sang đầu tháng 4 từ những năm 1800. Thậm chí, mùa cao điểm nở tại Tokyo năm nay diễn ra vào ngày 22.3.

Để ngăn chặn lây nhiễm Covid-19, người thưởng lãm hoa ảnh đào không quên mang khẩu trang. Ảnh: Gettyimage

Phó giáo sư Khoa học hệ thống trái đất tại Đại học Hồng Kông (Trung Quốc) - Amos Tai cho biết, việc hoa đào nở bất thường không chỉ ảnh hưởng đến lượng khách du lịch vốn mang lại cho nền kinh tế Nhật Bản hàng tỷ USD mỗi năm mà biến đổi khí hậu có thể có tác động lâu dài đến toàn bộ hệ sinh thái, đe dọa sự tồn tại của nhiều loài động thực vật.

Ông Amos Tai nói, hiện tượng tương tự xảy ra với nhiều loại cây trồng và cây trồng có giá trị kinh tế - đặt ra những vấn đề lớn đối với an ninh lương thực và sinh kế của nông dân. Nguồn cung cấp lương thực ở một số khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hạn hán, mất mùa và đàn châu chấu. Ở một số vùng, nông dân có thể bị buộc phải thay đổi loại cây trồng.

Không chỉ ở Nhật Bản, những bông hoa anh đào tại thủ đô Washington (Mỹ) cũng sớm nở rộ. Theo đó, mùa hoa anh đào năm nay chỉ kéo dài gần một tuần, từ ngày 31.3 đến 5.4.