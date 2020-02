Billie Eilish cùng chuyến lưu diễn xanh

Không chỉ là hiện tượng mới của làng nhạc thế giới, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Billie Eilish (18 tuổi) còn thuyết phục mọi người bởi sự lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Nữ ca sĩ Billie Eilish. Ảnh: cellblockent

Tại lễ trao giải âm nhạc uy tín nhất thế giới Grammy năm 2020 vừa diễn ra tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ, nữ ca sĩ Billie Eilish đã “càn quét” những giải thưởng quan trọng nhất. Cô được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc, Album của năm: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Bản thu âm của năm: Bad Guy và Ca khúc của năm, cũng với Bad Guy. Ngoài ra, Billie Eilish còn nhận giải thưởng Album giọng Pop xuất sắc nhất.

Trước đó, chỉ trong một tuần ra mắt vào tháng 4.2019, album đầu tay của Billie Eilish: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? được stream (nghe trực tuyến) 194 triệu lượt, xếp thứ 3 trong danh sách những album được stream nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới. Billie Eilish còn trở thành nghệ sĩ nữ trẻ nhất đứng đầu Billboard 200 trong vòng 10 năm nay. Năm 16 tuổi, ca khúc đầu tiên của cô là Ocean Eyes (Đôi mắt đại dương) đạt hơn 20 triệu lượt nghe trên SoundCloud.

Ngôi sao thế hệ 10X Billie Eilish được trao danh hiệu Người phụ nữ của năm tại giải thưởng Women In Music 2019 thường niên do Billboard chủ trì và là nữ nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử của Billboard từng được nhận giải thưởng này. Người đừng đầu Billboard, Hannah Karp nói: “Billie có sự đột phá bằng âm nhạc của cô ấy và thông qua các nền tảng truyền thông xã hội tác động rất rõ nét đến văn hóa toàn cầu...”.

Những tháng gần đây, giọng ca nhạc pop xuất sắc phải chiến đấu để vượt qua bệnh trầm cảm. Trong khi đó, ca khúc Bad Guy của Billie Eilish có lượt nghe tăng đột biến sau màn trình diễn tại lễ trao giải Grammy 2020. Đáng chú ý hơn, Billie Eilish được biểu diễn trên sân khấu lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới Oscar 2020 vào ngày 9.2 mới đây, cũng tại Los Angeles.

Billie Eilish cá tính, khác biệt với những ngôi sao pop truyền thống khác khi cô biếu diễn trước công chúng trong trang phục rộng thùng thình, đặc biệt với mái tóc được nhuộm xanh lá cây chuyển tải thông điệp kêu gọi người hâm mộ trên toàn cầu chung tay bảo vệ hành tinh xanh. Đặc biệt, các địa điểm tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới của Billie Eilish bắt đầu vào tháng 3 tới đây sẽ cấm sự hiện diện của ống hút nhựa, chai nhựa để giảm rác nhựa, thay vào đó cô yêu cầu lắp đặt các địa điểm cung cấp nước uống cho khán giả mà không dùng vật liệu nhựa.

Billie Eilish nói: “Càng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật biểu diễn thì môi trường càng bị tác động nhiều hơn, nếu chúng ta không có các biện pháp ngăn chặn như giảm rác nhựa, sử dụng năng lượng mặt trời cho hệ thống âm thanh, ánh sáng…”.

Mới đây, Billie Eilish cùng với nam diễn viên kỳ cựu Hollywood là Woody Harrelson phát hành một video nhằm thu hút sự chú ý nhiều hơn đến biến đổi khí hậu. Trong video, Eilish nói: “Trái đất của chúng ta đang nóng lên và mực nước biển đang dâng lên cao. Thời tiết khắc nghiệt đang tàn phá cuộc sống của hàng triệu người… Chúng ta có thể giải quyết những thách thức này và tạo ra một thế giới bền vững hơn”. Ngoài ra, Billie Eilish - nữ ca sĩ ăn thuần chay cho biết sẽ tặng vé miễn phí để xem buổi hòa nhạc của cô cho những người tham gia bảo vệ môi trường.

Những người yêu âm nhạc trên thế giới hy vọng rằng bên cạnh tài năng, giọng ca thiên bẩm, những ngôi sao làng giải trí toàn cầu như Billie Eilish sẽ lan tỏa tiếng nói, hành động và sức ảnh hưởng lớn của của họ đến công chúng để chung tay giải quyết các thách thức của nhân loại, như biến đổi khí hậu.