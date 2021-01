Boeing sẽ cung cấp máy bay sử dụng 100% nhiên liệu bền vững

(QNO) - Boeing - hãng sản xuất máy bay có trụ sở tại Chicago (Mỹ) vừa cam kết cung cấp máy bay thương mại sử dụng 100% nhiên liệu bền vững vào năm 2030.

Boeing sẽ biến việc máy bay thương mại sử dụng 100% nhiên liệu bền vững thành hiện thực. Ảnh: Gettyimage

Trên đây là một thành tựu mà Boeing mô tả là cần thiết để góp phần đáp ứng các mục tiêu giảm khí thải CO 2 toàn ngành vào năm 2050 chỉ còn một nửa so với năm 2005.

Dữ liệu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cho thấy các chuyến bay thương mại trên toàn cầu đang phát thải khí CO 2 với tốc độ nhanh gấp 4 lần so với những thập niên trước. Cứ đà này, mỗi năm ngành hàng không sẽ tạo ra khoảng 1 tỷ tấn CO 2 vào bầu khí quyển, nhiều hơn lượng phát thải khí CO 2 của 135 quốc gia trên thế giới cộng lại.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Boeing Commercial Airplanes - ông Stan Deal cho biết, Boeing đang hợp tác với các cơ quan quản lý, công ty động cơ và các bên liên quan để đảm bảo cung cấp máy bay sử dụng 100% nhiên liệu bền vững trong 10 năm tới, góp phần ngăn chặn biến đổi khí hậu toàn cầu. Như vậy, Boeing là công ty tiên phong trong việc sử dụng 100% nhiên liệu hàng không bền vững.

Trước đó, Boeing thực hiện thành công các chuyến bay thử nghiệm bằng 100% nhiên liệu bền vững thay cho xăng máy bay trước những thách thức khẩn cấp do biến đổi khí hậu.