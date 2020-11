Bước đột phá trong phát triển vắc xin Covid-19

Ngay sau tuyên bố mà các hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech gọi là “một ngày vĩ đại cho khoa học và nhân loại”, thị trường chứng khoán Mỹ tràn ngập sắc xanh.

Thế giới đang mong chờ tin tốt từ phát triển vắc xin Covid-19. Ảnh: AP

Đầu tuần, hai hãng dược phẩm nổi tiếng Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) loan tin vắc xin do họ hợp tác sản xuất có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa vi rút Sars-CoV-2 (gây ra đại dịch Covid-19 toàn cầu) đối với những người thử nghiệm chưa từng mắc bệnh này.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Pfizer - Tiến sĩ Albert Bourla nói: “Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Tôi tin rằng đây có thể là tiến bộ y tế quan trọng nhất trong 100 năm qua, nếu bạn tính tác động của điều này (vi rút corona) đối với sức khỏe cộng đồng, nền kinh tế toàn cầu”.

Thông báo của Pfizer và BioNTech trong bối cảnh các nhà khoa học cũng như các hãng dược phẩm trên thế giới chạy đua sáng chế loại vắc xin phòng Covid-19 an toàn và hiệu quả, bởi Sars-CoV-2 đến nay cướp đi sinh mạng của khoảng 1,3 triệu người trong số hơn 50 triệu người mắc bệnh trên toàn cầu.

Thậm chí, các nhà khoa học hy vọng vào một loại vắc xin Covid-19 có hiệu quả ít nhất 75%, hay 50% hoặc 60% cũng là điều có thể được chấp nhận được trong lúc dịch bệnh phức tạp hiện nay. Theo thống kê, hiện thế giới có khoảng 10 loại vắc xin Covid-19 đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên người hay còn gọi giai đoạn 3. Tuy nhiên, sản phẩm của Pfizer và BioNTech cho kết quả đầu tiên.

Thành công này dựa trên phân tích hiệu quả tạm thời đầu tiên do một ủy ban giám sát dữ liệu độc lập thực hiện, về kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 của các hãng dược này đối với 43.538 người tại 6 quốc gia bao gồm Mỹ, Đức, Brazil, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi tham gia tiêm vắc xin thử nghiệm hoặc giả dược để đối chứng. Kết quả cho thấy khả năng bảo vệ khỏi Covid-19 đạt được sau 28 ngày kể từ ngày tiêm chủng ban đầu.

Vắc xin Covid-19 của Pfizer và BioNTech bao gồm liệu trình hai liều, cách nhau 3 tuần và phải được bảo quản trong điều kiện siêu lạnh, âm 80 độ C. Vắc xin sử dụng cách tiêm vào người một phần mã gene của vi rút để huấn luyện hệ miễn dịch trong cơ thể. Pfizer và BioNTech cho biết thêm, chưa có bất kỳ mối quan tâm nghiêm trọng nào về an toàn được báo cáo. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm hiệu quả cuối cùng của vắc xin có thể thay đổi, do dữ liệu an toàn và bổ sung tiếp tục được thu thập.

Tiến sĩ Scott Gottlieb - cựu ủy viên Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) và là thành viên hội đồng quản trị của Pfizer nói rằng, vắc xin này có thể được sử dụng hạn chế vào đầu tháng 12 tới và phổ biến rộng rãi vào quý III.2021 nếu được FDA đồng ý với đơn xin chấp thuận khẩn cấp vắc xin phòng Covid-19 mà hãng dược dự định nộp vào cuối tháng 11 này. Bởi Pfizer và BioNTech mong muốn được chia sẻ thêm dữ liệu về hiệu quả và an toàn tạo ra từ hàng nghìn người tham gia trong những ngày tới.

Pfizer và BioNTech dự kiến sản xuất tới 50 triệu liều vắc xin Covid-19 vào năm 2020 và lên đến 1,3 tỷ liều vào năm 2021. Vắc xin phòng Covid-19 của Pfizer và BioNTech nếu được FDA chính thức xác nhận thành công sẽ được xem là một khung thời gian phá kỷ lục cho một quá trình mà thường mất khoảng một thập kỷ để có một loại vắc xin phòng bệnh hiệu quả và an toàn. Được biết, quá trình phát triển vắc xin phòng bệnh ở người nhanh nhất từ ​​trước đến nay, đó là bệnh quai bị cũng mất hơn 4 năm và được cấp phép vào năm 1967. Hy vọng, những đột phá của vắc xin Covid-19 góp phần kết thúc cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu.