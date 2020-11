Chính sách giao thông “Vision Zero” tại Thụy Điển

(QNO) - Thụy Điển hiện được xem là quốc gia có hệ thống giao thông an toàn vào bậc nhất thế giới. Trong đó, thành công của chính sách “Vision Zero” (Tầm nhìn về không) được nhiều quốc gia quan tâm, tiếp cận.

Giao thông tại Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: globaldesigningcities

Nhân Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm nay (15.11), Liên hiệp quốc gửi đi những con số đáng báo động khi tai nạn giao thông đường bộ cướp đi sinh mạng của 1,35 triệu người mỗi năm, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở lứa tuổi 5 - 29.

Báo cáo của Liên hiệp quốc cũng chỉ ra rằng, tiến độ thực hiện “Mục tiêu phát triển bền vững” (SDGs) là giảm 50% số ca tử vong do giao thông đường bộ vào năm 2020 trên toàn cầu không thể thực hiện được.

Trong khi đó, chính sách giao thông “Vision Zero” góp phần giúp Thụy Điển không chỉ trở thành “nhà vô địch” an toàn giao thông tại châu Âu mà cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông thấp nhất thế giới.

“Vision Zero” được Chính phủ Thụy Điển thông qua năm 1997 với mục tiêu sẽ không còn số ca tử vong hay bị thương nào do tai nạn giao thông.

Chính sách này đặc biệt chú trọng đến xây dựng hệ thống giao thông thông minh, hiện đại, an toàn cho người tham gia giao thông từ hệ thống cảnh báo, biển báo, hình thức trợ giúp phân luồng, tốc độ. Nhất là giảm thiểu hay khắc phục các lỗi mà người tham gia giao thông đường bộ hay gặp phải. Có làn đường ưu tiên cho người đi bộ; ở đường cao tốc còn có cả làn đường dành riêng cho xe vượt. Thụy Điển được đánh giá là quốc gia sở hữu một hệ thống làn đường rõ ràng để cho tất cả thành phần tham gia giao thông có thể di chuyển an toàn.

Thụy Điển có một trong những mạng lưới camera trên đường bộ lớn nhất thế giới. Các phương tiện giao thông của Thụy Điển hầu hết có đường dành riêng và được ngăn cách bởi các rào chắn. Vì thế, các thành phố, công ty, tổ chức và chính quyền hợp tác tốt và chặt chẽ để đạt được mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông hiện đại và an toàn cho người tham gia giao thông.

Ngoài ra, Thụy Điển phạt nặng những người tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức độ cho phép. Nhiều trường hợp quan chức chạy xe quá tốc độ cho phép bị phạt tiền và mất chức.

Sau 10 năm thực hiện chính sách “Vision Zero” (1997 - 2007), an toàn giao thông tại Thụy Điển đạt được những thành công nhất định. Năm 2008, Thụy Điển - quốc gia của hơn 10 triệu người dân, ghi nhận khoảng 440 người chết vì tai nạn giao thông. Những năm gần đây, quốc gia vùng Bắc Âu nay chỉ ghi nhận khoảng hơn 200 người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm. Vào năm 2012, chỉ duy nhất một trường hợp thiệt mạng do tai nạn giao thông gây ra.

Một quan chức trong ngành an toàn giao thông vận tại Thụy Điển nói, chìa khóa thành công của “Vision Zero” là chú trọng xây dựng một mạng lưới giao thông đặc biệt hoàn chỉnh, nâng cao nhận thức người tham gia giao thông thay vì phạt lỗi.

Thụy Điển cũng khuyến khích các nhà sản xuất xe hơi chế tạo các phương tiện an toàn hơn với các tính năng tích hợp như tín hiệu âm thanh lớn chỉ tắt khi hành khách thắt dây an toàn. Bên cạnh đó, Thụy Điển đặc biệt chú trọng tới giáo dục trẻ em ý thức an toàn giao thông từ rất sớm.