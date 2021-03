Chloé Zhao - nữ đạo diễn trẻ tuổi tài ba

Do đại dịch Covid-19, giải thưởng điện ảnh danh giá Quả cầu vàng 2021 lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến. Chloé Zhao làm nên lịch sử của giải thưởng khi là phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Nữ đạo diễn gây tiếng vang tại giải Quả cầu vàng 2021 - Chloé Zhao.

Giải thưởng Quả cầu vàng (Golden Globes Awards) do Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood tổ chức thường niên để vinh danh những bộ phim truyền hình, điện ảnh xuất sắc trong một năm qua, là giải thưởng mở màn cho mùa giải điện ảnh hằng năm của kinh đô điện ảnh Hollywood.

Sự kiện được xem như một bước đệm cho những ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua tới giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh - giải Oscar. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 và Mỹ hiện là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất nên lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 78 này được tổ chức trực tuyến trên kênh truyền hình NBC. Sự kiện do đó không có thảm đỏ lộng lẫy, không có buổi dạ tiệc thân mật ở khách sạn Beverly Hills như thông lệ để những ngôi sao đình đám trên khắp thế giới trình diễn thời trang hay có cơ hội chuyện trò và trao nhau những cái ôm thân thiết.

Quả cầu vàng 2021 cũng là một mùa giải khó quên khi Nomadland (tạm dịch: Vì cuộc đời là những chuyến đi) - bộ phim kể về cuộc sống khó khăn của những người Mỹ sống như dân “du mục” trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, của nữ đạo diễn Chloé Zhao được vinh danh là Phim truyền hình hay nhất. Chloé Zhao cũng viết thêm trang lịch sử của Quả cầu vàng khi trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất và là nữ đạo diễn thứ hai được gọi tên trong lịch sử giải thưởng này.

Ngay sau khi được tôn vinh, Chloé Zhao phát biểu: “Tôi đặc biệt muốn cảm ơn những người du mục đã chia sẻ câu chuyện của họ với chúng tôi. Lòng trắc ẩn đã phá vỡ mọi rào cản giữa chúng ta, tạo nên mối liên kết trái tim với trái tim. Nỗi đau của bạn là nỗi đau của tôi. Nó hòa quyện và chia sẻ giữa chúng ta. Đây là lý do tại sao tôi thích làm phim và kể chuyện, bởi vì nó cho chúng tôi cơ hội để cùng cười, cùng khóc và cơ hội để học hỏi lẫn nhau và có lòng thương nhau hơn”.

Trước đó, bộ phim Nomadland của nữ đạo diễn 38 tuổi này dẫn đầu giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim quốc gia Mỹ, ở cả bốn hạng mục: Phim hay nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và ngôi sao Frances McDormand trong phim cũng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nomadland cũng từng giành giải Sư tử vàng cho hạng mục Phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice 2020. Với chiến thắng ấn tượng ở lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh, Chloé Zhao được ca ngợi là người mang lại nguồn cảm hứng to lớn cho nữ giới.

Theo tạp chí elle.com, Chloé Zhao sinh ra ở Bắc Kinh, cha cô làm việc trong ngành thép và mẹ làm việc tại một bệnh viện. Năm 14 tuổi, Chloé Zhao đến Anh để tiếp tục việc học rồi tốt nghiệp trung học tại ở Los Angles (Mỹ). Sau 4 năm học chuyên ngành chính trị tại Trường Cao đẳng Mount Holyoke, Chloé Zhao từ bỏ lĩnh vực chính trị để đến Đại học New York học về điện ảnh. Tại đây, Chloé Zhao khởi đầu sự nghiệp bằng phim ngắn gây tiếng vang mang tên Daughters (2010).

Chloé Zhao cũng đảm nhận vai trò đạo diễn của hàng loạt bộ phim đình đám như Songs My Brothers Taught Me (2015), The Rider (2017)... và mới nhất là bộ phim bom tấn The Eternals của hãng phim bạc tỷ Marvel - dự kiến chính thức ra mắt vào tháng 11 tới.