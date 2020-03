(QNO) - Các nhân viên y tế khắp nơi trên thế giới vừa gởi đi một thông điệp vô cùng ý nghĩa và gây xúc động nhằm kêu gọi mọi người hãy ở nhà như một nỗ lực trong phòng chống Covid-19: "Chúng tôi đi làm vì các bạn. Các bạn ở nhà vì chúng tôi"...

Hàng trăm y tá và bác sĩ ở các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 như Đức, Anh, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng hình ảnh của họ lên phương tiện truyền thông xã hội cùng thông điệp: "We stayed at work for you. You stay at home for us" (Chúng tôi đi làm vì bạn. Bạn ở nhà vì chúng tôi) hay "I stayed at work for you. You stay at home for us (Tôi đi làm vì bạn. Bạn ở nhà vì chúng tôi)... Ảnh: Twitter

Nhiều bệnh viện trên thế giới quá tải vì bệnh nhân nhiễm Covid-19 khiến đội ngũ y bác sĩ kiệt sức trong sứ mạng cứu người. Mạng xã hội được xem là một trong những phương tiện để nhân viên y tế truyền tải thông điệp với mong đợi lời kêu gọi này sẽ lan tỏa nhanh hơn khi hiện trên toàn cầu có hàng tỷ người dùng mạng xã hội và internet. Ảnh: Triangle News

Lời kêu gọi trực tuyến của các y bác sĩ nhanh chóng lan rộng, được rất nhiều người tại các quốc gia hưởng ứng và trở thành phong trào trên thế giới. “Please, please stay at home. Please support doctors and nurses. Please support this movement (Xin vui lòng ở nhà. Xin hãy ủng hộ các bác sĩ và y tá. Xin hãy ủng hộ phong trào này). Ảnh: Triangle News

Các nhân viên y tế phát lời kêu gọi từ bệnh viện trong lúc số người nhiễm và tử vong vì Covid-19 không ngừng tăng mạnh trên toàn cầu, vượt trên 200.000 người. Ảnh: Triangle News

Cũng trong lúc này, nhân viên y tế thế giới cũng khuyến nghị mọi người không tập trung đông người và không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết bởi "Giúp đỡ chúng tôi, giúp đỡ bạn". Ảnh: Triangle News

Các nhân viên y tế chia sẻ niềm tự hào tham gia tuyến đầu cuộc chiến chống Covid-19, không quản ngại khó khăn, thậm chí có nguy cơ lây nhiễm cao để cứu bệnh nhân, cùng xã hội chung tay dập tắt dịch bệnh. Ảnh: Triangle News





Cũng trong lúc này, một loạt quốc gia trên thế giới áp dụng lệnh hạn chế đi lại, đóng cửa biên giới, nhiều thành phố, một số quốc gia được đặt dưới lệnh bị phong tỏa để ngăn chặn lây nhiễm Covid-19. Ảnh: Triangle News

Thông điệp kêu gọi mọi người hãy ở nhà để phòng chống Covid-19 của các y bác sĩ được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để có thể tiếp cận mọi người trên khắp thế giới. Ảnh: Triangle News

Dòng hashtag #StayHome (Hãy ở nhà) cũng đang được bác sĩ Việt Nam và thế giới chia sẻ, khuyến cáo mọi người hạn chế ra đường, phòng Covid-19. Ảnh: TTXVN