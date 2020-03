Cuộc đua sản xuất máy thở chống Covid-19 trên thế giới

BHXH TP.Hội An chung tay phòng, chống dịch Covid-19

D.L | 31/03/2020 - 10:01

Theo cơ quan BHXH TP.Hội An, tính đến hết ngày 25.3.2020, số lao động tham gia BHXH tại BHXH TP.Hội An bị cắt giảm, dừng đóng do mất việc làm lên đến 1.650 người (chưa kể gần 2.000 lao động ở một số doanh nghiệp đã đóng cửa hoạt động nhưng doanh nghiệp vẫn đóng đầy đủ cho người lao động), trong thời gian đến số lao động bị cắt giảm sẽ tiếp tục tăng.