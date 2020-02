Dịch vi rút corona: Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu

(QNO) - Như đã thông tin, rạng sáng 31.1 (giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona mới (2019- nCoV) gây ra. Thống kê đến sáng cùng ngày, có ít nhất 213 người tử vong do vi rút corona trong tổng số gần 10.000 trường hợp nhiễm bệnh tại Trung Quốc.

Nhiều nước khuyến cáo công dân không nên đến Trung Quốc khi không thực sự cần thiết cũng như tránh nơi đông người để hạn chế sự lây lan của vi rút corona. Ảnh: Gettyimages

Cạnh đó, hơn 20 quốc gia ngoài Trung Quốc phát hiện 129 ca nhiễm nhưng chưa ghi nhận ca tử vong nào liên quan đến chủng vi rút mới này. Hầu hết các trường hợp xuất hiện ở những người về từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).

Đáng chú ý đã có 8 trường hợp lây từ người sang người được phát hiện, ngoài Trung Quốc. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa cho biết trường hợp lây nhiễm từ người sang người đầu tiên tại nước này là người chồng của một nữ cư dân bang Chicago, người mang vi rút corona về Mỹ từ Vũ Hán.

Như vậy, Mỹ nằm trong số ít nhất 5 nước mà vi rút corona đang lây lan thông qua sự tiếp xúc giữa người với người. Do đó, CDC kêu gọi công dân Mỹ không nên đến Trung Quốc nếu không thật sự cần thiết.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói ông quan tâm lớn nhất là khả năng vi rút lây lan sang các nước có hệ thống chăm sóc y tế yếu kém.

Cứu chữa bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp tại một bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Gettyimages

Nhà lãnh đạo WHO cho biết lý do chính của công bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với vi rút corona không chỉ là do những gì đang diễn ra tại Trung Quốc, mà còn do tình hình dịch bệnh tại những quốc gia khác. Tuyên bố của WHO được gửi cho các nước thành viên Liên hiệp quốc.

Theo đó, các nước này sẽ quyết định có đóng cửa biên giới, hủy các chuyến bay, sàng lọc hành khách tại sân bay và hay thực hiện các biện pháp bảo vệ khác hay không.

Thông báo về cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu cũng có nghĩa là các quốc gia phải hợp tác với nhau ở cấp độ quốc tế để ngăn chặn vi rút gây dịch bệnh lây lan. WHO cũng đưa ra các lời khuyên, gợi ý cho các quốc gia trong việc chống dịch bệnh, bao gồm ngăn chặn hoặc giảm các ca lây nhiễm xuyên biên giới, tránh các hoạt động thương mại và du lịch không cần thiết.

The các chuyên gia y tế, vi rút có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp, từ cảm lạnh đơn giản đến nhiễm trùng phổi nghiêm trọng dẫn đến tử vong và hiện không có thuốc đặc trị và vắc xin tiêm phòng. Tuy nhiên, các nhà khoa học Australia vừa thành công trong việc phát triển vi rút corona trong phòng thí nghiệm. Đây là một bước đột phá trong quá trình phát triển vắc xin phòng ngừa bệnh do vi rút này.

Hành khách và nhân viên tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc đeo khẩu trang để ngăn chặn vi rút corona lây lan. Ảnh: Gettyimage

Ngày 30.1, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin chính thức ký lệnh đóng cửa biên giới vùng Viễn Đông với Trung Quốc để ngăn lây lan vi rút corona. Đầu tuần này, Nga cũng cấm các nhóm du khách Trung Quốc vào Nga.

Trong khi đó, nhiều nước cũng khẩn trương sơ tán công dân của họ. Ví như, chuyến bay chở 150 người Anh và 50 công dân châu Âu, đa số là dân Tây Ban Nha vừa rời Vũ Hán. Dự kiến các công dân Anh này sẽ được đưa tới cách ly trong 14 ngày ở một bệnh viện khi về Anh.

Cho tới nay, WHO từng nhiều lần tuyên bố tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu: cúm A/H1N1 từng làm chết hơn 200.000 người trên thế giới (2009); bệnh bại liệt (2014), vi rút zika (2016), ebola vào năm 2014 và 2019, từng khiến hơn 11.000 người chết ở Tây Phi giai đoạn 2014 - 2016.