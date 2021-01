Dịch vụ xe buýt tự hành đầu tiên tại Singapore

(QNO) - Ngày 25.1 vừa qua, một số tuyến đường ở Singapore xuất hiện xe buýt tự hành thương mại đầu tiên. Đây là nỗ lực nhằm đẩy nhanh việc triển khai bền vững công nghệ rô bốt tại quốc gia nổi tiếng về công nghệ cao và an ninh trật tự tốt.

Nhân viên nhà xe kiểm tra việc đặt chỗ trên ứng dụng điện thoại di động của hành khách trước khi lên xe buýt tự hành tại Singapore. Ảnh: AFP

Dịch vụ xe buýt thương mại không người lái đầu tiên của Singapore chạy 2 tuyến tại Science Park 2 và đảo Jurong trong dự án 3 tháng thử nghiệm. Dữ liệu sẽ được thu thập để đánh giá tính khả thi của dịch vụ theo yêu cầu cũng như độ an toàn của hành khách và độ tin cậy của dịch vụ.

Việc phát triển dự án có sự tham gia của nhiều tổ chức và cơ quan Chính phủ Singapore dưới sự điều hành của Liên minh Hành động (AfA) về người máy. Đảo quốc này muốn sử dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo (AI) trong giao thông. Với việc khởi động chiến lược AI quốc gia cùng một loạt sáng kiến, Singapore thúc đẩy việc áp dụng AI để tạo ra giá trị kinh tế và cung cấp một nền tảng toàn cầu trong phát triển và thử nghiệm các ứng dụng AI.

Xe buýt tự vận hành này có chiều dài khoảng 7m với tốc độ tối đa 25km/h và có 10 chỗ ngồi. Hành khách có thể được đặt chỗ trước thông qua ứng dụng di động Zipster, được phát triển bởi công ty con của SMRT và MobileX. Giá mỗi vé chỉ khoảng 0,2 SGD (chưa đến 5.000 đồng). Tuy là xe tự hành (không người lái) nhưng luôn có một tài xế trên xe để xử lý trong trường hợp khẩn cấp.

Năm 2019, Chính phủ Singapore ban hành một bộ tiêu chuẩn quốc gia để hướng dẫn ngành công nghiệp trong nước phát triển và triển khai an toàn các phương tiện tự hành, phác thảo các hướng dẫn liên quan đến hành vi của phương tiện, chức năng an toàn, an ninh mạng và định dạng dữ liệu.



Xe tự vận hành dọn vệ sinh đường phố Singapore. Ảnh: S.T

Đây không phải là lần thử nghiệm xe buýt tự lái đầu tiên trong thành phố Singapore nhưng là lần đầu tiên thu phí. Singapore từng thử nghiệm xe buýt tự lái vào năm 2015. Đầu năm nay, những chiếc xe không người lái được lập trình, tự động thực hiện dò đinh, hút bụi, dọn dẹp đường phố có mặt tại Singapore. Phát triển xe tự lái là một trong những mục tiêu hướng tới quốc gia thông minh Singapore vào năm 2025.

Được biết, một cuộc thử nghiệm về việc sử dụng xe đưa đón không người lái để chở khách ở 3 khu vực: Punggol, Tengah và Jurong Innovation District dự kiến bắt đầu trong vài năm tới.

AfA cũng hợp tác với các liên đoàn lao động để đào tạo kỹ năng cho tài xế xe buýt - những người sau này đảm nhận nhiệm vụ mới như giám sát trải nghiệm chuyến đi, quản lý hệ thống xe buýt tự hành.

Khor Jing Qian - một sinh viên 23 tuổi vừa trở thành hành khách của dịch vụ xe buýt thương mại tự hành tại Singapore nói: “Thật bất ngờ khi được tham gia xe buýt thương mại tự hành đầu tiên tại Singaopore mặc dù tôi đã nghe nói và trông thấy công nghệ này. Tôi nghĩ đây là một sáng tạo và chắc chắn sẽ trở thành một dịch vụ trong những năm tới, rất thuận tiện”.