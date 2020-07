Giúp trẻ trải nghiệm mùa hè bổ ích

Việc giúp trẻ trải nghiệm thời gian hè đầy bổ ích thay vì “nghiện” màn hình công nghệ đang được các bậc phụ huynh quan tâm.

Học lắp ghép thiết bị và tham gia trò chơi an toàn, một hoạt động khơi dậy sáng tạo cho trẻ trong mùa hè. Ảnh: BWEDUCATION

Mỗi ngày, chị Leona Cole (Anh) đi làm từ sáng sớm. Robinson, con trai chị vừa học xong cấp tiểu học. Con nghỉ hè, chị Leona Cole lo lắng vì không thể kiểm soát thời gian Robinson dán mắt vào màn hình điện thoại thông minh để chơi game.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, việc trẻ dành quá nhiều thời gian để sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng hay màn hình kỹ thuật số khác có thể gây ra những ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ như: tăng nguy cơ béo phì, tổn thương mắt, gây xáo trộn giấc ngủ, hạn chế phát triển tư duy cũng như thiếu đi các kỹ năng cộng đồng, khuyết tật về tư thế, thiếu cảm xúc, dễ bị tổn thương đối với bệnh tâm thần...

Peter Simon, chuyên gia tâm lý tại đại học ở Mỹ cho rằng, thay vì đổ lỗi cho ti vi hay các thiết bị công nghệ khác, tốt hơn là chúng ta tìm kiếm các lựa chọn thay thế để giúp các em có nhiều trải nghiệm mùa hè vui, an toàn, ý nghĩa hơn, kể cả khi mùa hè kết thúc. Khi các khu vực vui chơi dành cho trẻ em ngày càng thu hẹp, mối đe dọa an ninh ngày càng tăng khi để trẻ em ở một mình bên ngoài kể cả an ninh mạng, cha mẹ thiếu thời gian để đồng hành với trẻ thì việc giúp các em có mùa hè nhiều hoạt động sáng tạo, an toàn hơn là điều tốt nhất mà người lớn có thể tạo ra. Hãy đưa các em đi khám phá thiên nhiên và thế giới xung quanh, tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc các trò chơi an toàn, bổ ích khác trong nhà.

Chị Leona Cole nói: “Nếu con yêu thích nghệ thuật hay các môn thể thao như bơi lội, tennis, tôi sẽ đăng ký cho con tham gia các khóa học liên quan. Tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn cho con trong lúc này và ngay cả sau đó, đồng thời kiểm soát thời gian cũng như quan tâm đến nội dung mà con sử dụng với màn hình”.

Theo các chuyên gia tâm lý, giúp trẻ nhiều hơn có thể với công việc gia đình như dọn dẹp và lau nhà cửa, tham gia làm bếp, dọn dẹp phòng ở, trồng và tưới cây… là rất cần thiết để trẻ phát huy trách nhiệm, kỹ năng giúp đỡ người khác, giữ ngăn nắp. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng làm vườn cải thiện sự tập trung và khuyến khích ăn uống lành mạnh hơn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở các em.

Cạnh đó, mỗi đứa trẻ đều mang một khả năng bẩm sinh để suy nghĩ sáng tạo. Cha mẹ có thể khuyến khích trẻ viết ra những việc làm bổ ích mà chúng có thể thực hiện trong ngày. Trong điều kiện có thể, hãy giúp chúng vừa học tốt nhưng cũng trở thành con người tốt khi tham gia một số công việc tình nguyện, đơn giản như có thể bầu bạn với người già neo đơn, chia sẻ với những trẻ em khó khăn hơn. Đó là tuổi tốt nhất để dạy cho trẻ sự đồng cảm và lòng trắc ẩn.

Chuyên gia Katie Lemons (Mỹ) khẳng định: “Việc nuôi dưỡng tình yêu đối với đọc sách trong trẻ là một trong những món quà lớn nhất bạn có thể tặng cho chúng trong cuộc đời này. Đọc sách giúp chúng ta tiếp cận với nguồn tri thức vô giá, thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm sống, biết sẻ chia, yêu thương mọi người nhiều hơn và hãy biến những quyển sách thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của các em. Đây cũng là hình thức giải trí, giúp các em hạn chế thời gian dán mắt vào màn hình công nghệ. Để được vậy, phụ huynh đồng thời là một hình mẫu lý tưởng của con bằng việc dành thời gian đọc sách”.