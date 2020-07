Hàn Quốc chính thức sử dụng thuốc remdesivir để điều trị Covid-19

(QNO) - Từ ngày 1.7, Hàn Quốc bắt đầu cung cấp remdesivir - một loại thuốc kháng vi rút từng được thử nghiệm để điều trị bệnh Ebola để điều trị cho bệnh nhân mắc vi rút corona mới.

Thuốc remdesivir qua thử nghiệm lâm sàng cho thấy có thể rút ngắn thời gian phục hồi của bệnh nhân Covid-19. Ảnh: AFP

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, remdesivir là loại thuốc được phát triển bởi Tập đoàn Dược phẩm Gilead Science Inc. của Mỹ và sẽ được sử dụng cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 có triệu chứng nặng.

Tháng 6.2020, Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm - cơ quan giám sát an toàn thuốc của Hàn Quốc chấp thuận sử dụng remdesivir làm thuốc điều trị bệnh Covid-19. Được biết, loại thuốc này có thể làm giảm tỷ lệ tử vong còn khoảng 7%, so với con số 12% đối với những bệnh nhân Covid-19 không dùng thuốc.

Đến nay, thế giới chưa có vắc xin phòng ngừa bệnh Covid-19. Tính đến ngày 2.7, thế giới ghi nhận gần 10,8 triệu người nhiễm với khoảng 518 nghìn ca tử vong do bệnh Covid-19. Riêng tại Hàn Quốc ghi nhận gần 13 nghìn ca nhiễm và gần 300 ca tử vong.