Hàn Quốc ra mắt tàu cao tốc thân thiện môi trường

(QNO) - Ngày 5.1 vừa qua, Hàn Quốc chính thức đưa vào vận hành con tàu cao tốc KTX-Eum thân thiện môi trường với tham vọng sẽ chấm dứt kỷ nguyên của tàu chạy bằng diesel.

Tàu cao tốc KTX-Eum tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Trước đó một ngày, tàu cao tốc KTX-Eum cácbon điôxít (CO 2 ) thấp được chạy thử nghiệm từ Wonju của tỉnh Gangwon đến Jecheon của tỉnh Chungcheongbuk.

Có mặt trên con tàu, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói, tàu cao tốc CO 2 thấp, thân thiện với môi trường thể hiện những bước tiến của Hàn Quốc trong việc trở thành quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông cao cấp bằng cách áp dụng công nghệ tiên tiến vào hệ thống đường sắt, đường bộ cũng như tại nhà ga hàng không và các cảng nói chung.

Theo Chính phủ Hàn Quốc, chuyến tàu KTX-Eum được cho sẽ chấm dứt kỷ nguyên của tàu diesel, thay thế tất cả chuyến tàu chở khách di chuyển chậm hơn trong nước vào năm 2029 và giúp giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Hàn Quốc từ 235 nghìn tấn vào năm 2019 xuống còn 165 nghìn tấn vào năm 2029.

KTX-Eum là tàu điện cao tốc do công ty Hàn Quốc Hyundai Rotem sản xuất và Tổng Công ty Đường sắt Hàn Quốc quản lý.

KTX-Eum là tàu EMU (tàu điện động lực phân tán) có tốc độ tối đa 260km/giờ và có khả năng chuyên chở gần 400 hành khách. Con tàu không có đầu máy riêng với các toa kết nối tự hành sử dụng điện động lực và được trang bị bởi một hệ thống phanh và gia tốc tân tiến.

Không giống như các mẫu tàu cao tốc trước đó, KTX-Eum có chỗ để tay và chỗ để chân thoải mái hơn, có cổng USB, kết nối internet và trạm sạc. Đặc biệt, tàu điện thế hệ mới KTX-Eum chỉ phát thải bằng 15% so với ô tô con và 70% so với các tàu chạy bằng diesel; chi phí năng lượng chỉ bằng 64% so với đầu máy xe lửa chạy bằng diesel, 79% tàu cao tốc KTX hiện hành.

Tổng thống Moon Jae-in tham dự buổi chạy thử tàu cao tốc KTX-Eum. Ảnh: Yonhap

Việc vận hành tàu cao tốc thế hệ mới trên là một phần của “Thỏa thuận mới xanh” của Chính phủ Hàn Quốc với mục tiêu gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo, cắt giảm CO 2 , tiến tới xây dựng “Quốc gia không phát thải CO 2 ” vào năm 2050.

Ông Moon Jae-in cho biết, Hàn Quốc sẽ đầu tư hơn 70 nghìn tỷ won vào năm 2025 để xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc. “Khoản đầu tư sẽ kết nối các thành phố lớn trên toàn quốc trong 2 giờ và giảm giờ đi lại trong khu vực thủ đô xuống còn 30 phút. Đồng thời nếu đường bộ là huyết mạch phát triển kinh tế trong thế kỷ 20 đối với chúng tôi, thì đường sắt là huyết mạch chính của phát triển kinh tế - xã hội trong thế kỷ 21” - Tổng thống Moon Jae-in phát biểu.

Cũng theo nhà lãnh đạo Chính phủ Hàn Quốc, thị trường đường sắt toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 240 nghìn tỷ won (221 tỷ USD) trong năm nay với thị trường đường sắt tốc độ cao tăng trưởng trung bình hằng năm 2,9%.

Hàn Quốc sẽ nỗ lực xuất khẩu công nghệ xe lửa và đường sắt, đồng thời mở rộng mạng lưới đường sắt trong nước như một phần trong nỗ lực thúc đẩy sự phát triển cân bằng trong khu vực.