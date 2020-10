Hàn Quốc sẽ trung hòa khí thải CO2 vào năm 2050

(QNO) - Đó là tuyên bố mới nhất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cam kết đóng góp của Hàn Quốc chống lại tình trạng khẩn cấp về khí hậu toàn cầu.

Tổng thống Moon Jae-in trong một buổi công bố lộ trình chi tiết về Thỏa thuận Xanh mới của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Ngày 29.10.2020, trong bài phát biểu về chính sách tại Quốc hội Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Moon Jae-in cho biết Hàn Quốc - một trong những nền kinh tế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhất thế giới, sẽ tích cực ứng phó với tình trạng khẩn cấp về khí hậu cùng với cộng đồng quốc tế và sẽ đạt được mức độ trung hòa các-bon (khí thải CO 2 ) vào năm 2050.

Theo thống kê, tại Hàn Quốc, than đá chiếm khoảng 40% cho sản lượng điện và việc sử dụng năng lượng tái tạo chỉ chiếm chưa đến 6%.

Ông Moon Jae-in tuyên bố sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào than đá và thay thế bằng năng lượng tái tạo như một phần của Thỏa thuận Xanh mới (Green New Deal) - một kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la Mỹ để đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh, năng lượng sạch, xe điện, chấm dứt tài trợ cho các nhà máy than và áp dụng thuế CO 2 .

Như vậy, Hàn Quốc là nền kinh tế lớn mới nhất cam kết không phát thải. Vào năm ngoái, Liên minh châu Âu tuyên bố cam kết tương tự. Tuần trước, Chính phủ Nhật Bản đưa ra cam kết cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của nước này về mức 0% vào năm 2050.

Một thành viên của Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace) khu vực Đông Á nói: "Chúng tôi kỳ vọng rằng cam kết quan trọng này sẽ dẫn dắt ngành công nghiệp Hàn Quốc nhanh chóng chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang hệ thống sử dụng 100% năng lượng tái tạo".