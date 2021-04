Hy Lạp thu hút làn sóng "du mục kỹ thuật số"

(QNO) - Nổi tiếng là thiên đường của nắng vàng, biển xanh hay sở hữu một trong những thành phố cổ nhất thế giới, Hy Lạp đang đẩy mạnh thu hút dân "du mục kỹ thuật số" để góp phần vực dậy nền kinh tế.

Giấc mơ "du mục kỹ thuật số" là có thể làm việc từ một thiên đường du lịch nổi tiếng. Ảnh: greece-is.com

Những năm gần đây, "du mục kỹ thuật số" để chỉ người sử dụng internet và các thiết bị công nghệ để làm việc từ xa được nhắc đến nhiều. Nhất là bối cảnh đại dịch Covid-19 cũng mang lại nhiều cơ hội cho những người tham gia "du mục kỹ thuật số", khi họ có thể đến một số nơi để vừa du lịch giải trí và vừa làm việc từ xa tạo thu nhập trong khi nhiều nơi khác đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh.

Từ khu vườn trên một hòn đảo đầy nắng ở Hy Lạp, Rowena Harding - một "du mục kỹ thuật số" đến từ Australia nói: "Điều tuyệt vời là tôi có thể làm công việc của mình từ bất cứ đâu. Tôi có thể nói chuyện với khách hàng ở Myanmar, khách hàng ở Rwanda. Sáng nay, tôi đã làm việc ở phía đông bắc Nigeria, tất cả đều từ đây, một hòn đảo của Hy Lạp".

Việc thúc đẩy thu hút một cộng đồng người nước ngoài đến đây làm việc từ xa, vừa thư giãn nằm trong số những chính sách cải cách mà Hy Lạp kỳ vọng sẽ giúp hồi phục ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế của quốc gia vùng đông nam châu Âu này.

Với gần 7.000 ca tử vong do Covid-19, là tỷ lệ thấp so với nhiều quốc gia châu Âu khác, thời tiết đẹp, thức ăn ngon và phong cảnh quyến rũ nằm trong số những lý do giúp Hy Lạp nhận được sự quan tâm của nhiều "du mục kỹ thuật số".

Bên cạnh đó, Chính phủ Hy Lạp cung cấp các gói ưu đãi hấp dẫn cho những người chuyển đến sống và làm việc tại đây, bao gồm việc nới lỏng điều kiện thị thực và cắt giảm 50% thuế thu nhập trong vòng 7 năm.

Trong đó, Hy Lạp cũng muốn thu hút khoảng 800 nghìn thanh niên Hy Lạp - những người di cư sang nước ngoài làm việc do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 2009, quay trở về đóng góp cho quê hương.

Các nghiên cứu cho thấy, cứ 100.000 người lao động ở lại Hy Lạp trong vòng 6 tháng, sẽ mang lại cho nền kinh tế này khoảng 1,6 tỷ Euro.

Tuy nhiên, David Williams - Giám đốc điều hành của thị trường nhà ở toàn cầu NomadX cho biết, bất chấp tiềm năng to lớn trên của Hy Lạp, kể cả việc nước này thu hút đầu tư những nhà vô địch công nghệ toàn cầu như các công ty của Mỹ gồm Tesla và Amazon, Hy Lạp hiện vẫn ở dưới mức trung bình của khu vực châu Âu về kết nối, sử dụng internet và dịch vụ công kỹ thuật số, điều kiện làm việc chưa cao, quy tắc thị thực được đánh giá chưa linh hoạt...

Đây là những bất cập mà chính phủ Hy Lạp cần cải thiện để đón làn sóng "du mục kỹ thuật số". Do đó, vào tháng trước, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis của Hy Lạp vạch ra một kế hoạch trị giá hàng tỷ USD mang tên "Hy Lạp 2.0" bao gồm các khoản đầu tư vào mạng 5G để tăng sức hút dân du mục số...