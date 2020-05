J.K.Rowling công bố tác phẩm mới miễn phí trên online

J.K.Rowling, nữ văn sĩ nổi tiếng người Anh với bộ truyện giả tưởng kinh điển Harry Potter bắt đầu xuất bản trực tuyến (online) miễn phí tác phẩm mới của bà dành cho thiếu nhi trong lúc nhiều độc giả hạn chế ra ngoài giữa mùa dịch Covid-19.

Nhà văn J.K.Rowling và minh họa bìa cho tác phẩm The Ickabog. Ảnh: REPORTDOOR

J.K.Rowling quá quen thuộc với độc giả toàn cầu nên những tác phẩm của bà luôn được chờ đợi. Vào ngày 26.5 vừa qua, nhà văn này bắt đầu tung lên trên web theickabog những chương đầu tiên trong tổng số 34 chương của tác phẩm mới - The Ickabog. Việc đăng tải toàn bộ tác phẩm dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 10.7 trước khi được xuất bản dưới dạng sách truyền thống, ebook (sách điện tử) và audiobook (sách nói) vào tháng 11 tới đây.

The Ickabog là một câu chuyện cổ tích về sự thật và sự lạm dụng quyền lực với bối cảnh là vùng đất tưởng tượng. Thực ra, The Ickabog được nhà văn viết từ 10 năm trước, cùng lúc với bộ truyện Harry Potter làm mưa gió trên toàn thế giới. Tuy nhiên, J.K. Rowling đã giữ bản thảo này trên căn gác của mình trong nhiều năm. Bà giải thích, câu chuyện The Ickabog không liên quan đến Harry Potter và các tác phẩm khác. Bà nói: “Tôi luôn muốn xuất bản câu chuyện này, nhưng sau tập Harry Potter cuối cùng, tôi đã tham gia vào hai cuốn tiểu thuyết dành cho độc giả là người lớn (Casual Vacancy - Khoảng trống vô định và Thám tử Cormoran Strike) và quyết định phát hành 2 cuốn sách này sớm hơn. Hơn nữa, J.K.Rowling cho biết các chủ đề của The Ickabog là vô tận, có thể áp dụng cho mọi thời đại và tác phẩm không có ý định phản biện bất cứ vấn đề gì đang xảy ra trên thế giới.

J.K.Rowling từng nghĩ The Ickabog là câu chuyện thuộc về hai đứa con của mình, bởi bà đã đọc cho chúng nghe vào mỗi buổi tối khi chúng còn nhỏ. Đây cũng là ký ức tuổi thơ của chúng. Nhưng cách đây vài tuần, bà nảy ra ý tưởng đăng tải tác phẩm online miễn phí để các độc giả nhí và các bậc phụ huynh có thể cùng nhau đọc truyện trong lúc tận dụng thời gian ở nhà chống Covid-19, cũng là những giây phút hạnh phúc gia đình quây quần bên nhau. Khi hoàn thành tác phẩm, J.K.Rowling bắt đầu đọc lại các chương hàng đêm cho gia đình một lần nữa. “Đây là một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất trong cuộc đời viết lách của mình, vì hai độc giả đầu tiên của The Ickabog - các con tôi đã nói với tôi những gì chúng nhớ từ khi còn nhỏ, yêu cầu phục hồi các chi tiết mà chúng đặc biệt thích” - J.K.Rowling cho hay.

Đặc biệt, nữ văn sĩ thuyết phục độc giả nhỏ tuổi hãy vẽ và gửi hình minh họa cho mỗi chương của tác phẩm và chúng có thể sẽ được chọn lọc để đưa vào các ấn phẩm The Ickabog. Nhà văn nói: “Tôi muốn bọn trẻ cảm nhận điều mà chúng đọc ở mỗi chương truyện và khơi dậy sự sáng tạo, ý tưởng, nỗ lực của các em hơn là những bức tranh mang đậm tính kỹ thuật trong cuốn sách”. Nếu các bức tranh đó không được nhà xuất bản lựa chọn thì tác giả của The Ickabog sẽ bình luận các tác phẩm nghệ thuật do các em vẽ thông qua hashtag #TheIckabog. Còn các nhà xuất bản trên khắp thế giới sẽ được tự do lựa chọn những hình minh họa mà họ cảm thấy phù hợp nhất với cuốn sách.

Đáng chú ý, ngoài khoản quyên góp 1 triệu bảng Anh cho hai tổ chức từ thiện vào đầu tháng này, nhà văn J.K.Rowling còn chuẩn bị quyên tặng tiền bản quyền tác giả của bà từ The Ickabog cho các dự án và tổ chức để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi Covid-19. Chi tiết đầy đủ sẽ được cung cấp vào cuối năm nay, JK Rowling thông báo trên Twitter. Không chỉ là tác giả giàu nhất thế giới mà J.K.Rowling còn được tạp chí Forbes vinh danh là người nổi tiếng có mức thu nhập cao nhất châu Âu vào năm 2017 nhờ viết lách.