Kênh đào Suez được khai thông hoàn toàn

(QNO) - Ngày 3.4, kênh đào Suez (Ai Cập) được giải phóng hoàn toàn khỏi tình trạng ùn tắc sau khi tàu container Ever Given bị mắc kẹt được giải cứu.

Một người đàn ông vẫy cờ Ai Cập khi tàu Ever Given được giải cứu hoàn toàn ở kênh đào Suez. Ảnh: Reuters

Trước đó vào ngày 23.3, con tàu Ever Given dài 400m của chủ Nhật Bản và do một công ty Đài Loan vận hành bị mắc kẹt tại kênh đào Suez.

Việc tồn đọng vận chuyển trên kênh đào Suez chấm dứt sau khi đội cứu hộ chuyên nghiệp phải mất gần một tuần để giải phóng con tàu này. Cụ thể, 61 tàu cuối cùng trong tổng số 422 tàu xếp hàng chờ đã qua được kênh đào.

Cách đây vài ngày, Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA) bắt đầu mở cuộc điều tra về nguyên nhân khiến con tàu mắc cạn trong kênh khiến tuyến đường hàng hải quốc tế bị ảnh hưởng.

Ước tính, khi sự cố xảy ra, giá trị hàng hóa vận chuyển qua kênh đào Suez trung bình chịu thiệt hại lên tới 9,7 tỷ USD/ngày, còn Ai Cập thất thu hàng chục triệu USD vì phải tạm đóng cửa kênh đào.

SCA cũng cho biết, mức bồi thường trong vụ tàu Ever Given bị mắc kẹt ước tính cao nhất từ trước tới nay, khoảng 1 tỷ USD, có tính đến hoạt động làm nổi tàu, chi phí giao thông bị đình trệ và phí vận chuyển lãng phí trong tuần mà tàu Ever Given cản trở giao thông trong kênh.