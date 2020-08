Khoảng 463 triệu trẻ em toàn cầu thiếu điều kiện học từ xa

(QNO) - Để ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19, nhiều trường học trên thế giới đóng cửa, thay vào đó bằng hình thức dạy trực tuyến (online) và từ xa. Thế nhưng, nhiều học sinh thiếu thiết bị công nghệ, truy cập internet để tiếp tục việc học.

Cậu học sinh Alvaro Cabrera (10 tuổi) tìm kiếm sóng internet qua điện thoại di động trên đỉnh đồi gần Manazo, Peru để học từ xa. Ảnh: AFP

Ngày 26.8 vừa qua, báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) cho biết, ước tính có khoảng 463 triệu trẻ em trên thế giới thiếu thiết bị hoặc quyền truy cập điện tử để theo đuổi chương trình đào tạo từ xa.

Giám đốc điều hành UNICEF - bà Henrietta Fore nói: “Việc hàng trăm triệu trẻ em bị gián đoạn giáo dục trong nhiều tháng liên tục là một tình trạng khẩn cấp về giáo dục toàn cầu. Những hệ lụy từ đó có thể được cảm nhận trong các nền kinh tế và xã hội trong nhiều thập kỷ tới”.

Cũng vào đầu tháng 8 này, Liên hiệp quốc cảnh báo về một “thảm họa thế hệ” khi đại dịch Covid-19 đã tạo ra sự gián đoạn lớn nhất trong lịch sử, ảnh hưởng đến hơn 1,5 tỷ học sinh, sinh viên tại hơn 190 quốc gia ở mọi châu lục.

Còn Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save The Children) thống kê, gần 10 triệu trẻ em có thể không bao giờ quay lại trường học do việc cắt giảm mạnh ngân sách dành cho giáo dục và tình trạng nghèo khổ gia tăng do đại dịch Covid-19 tại một số quốc gia.

Báo cáo của UNICEF nhấn mạnh, sự khác biệt về địa lý trong khả năng tiếp cận giáo dục từ xa của trẻ em, chẳng hạn như ở châu Âu bị ảnh hưởng ít hơn nhiều so với châu Phi - nơi được cho có đến 80% trẻ em trong cảnh “đói nghèo kỹ thuật số” hoặc khu vực châu Á.

Cụ thể, trong số học sinh trên khắp thế giới không thể tiếp cận giáo dục từ xa thì có 67 triệu em ở Đông và Nam châu Phi, 54 triệu em ở Tây và Trung Phi, 80 triệu em ở Thái Bình Dương và Đông Á, 37 triệu em ở Trung Đông và Bắc Phi, 147 triệu em ở Nam Á và 13 triệu em ở Mỹ Latinh và Caribe...

Một ngôi trường còn nhiều khó khăn ở Ấn Độ. Ảnh: digitallearning.eletsonline

Báo cáo của UNICEF dựa trên dữ liệu thu thập từ khoảng 100 quốc gia, đo lường khả năng truy cập của công chúng vào internet, truyền hình và đài phát thanh.

Thậm chí, ngay cả trẻ em được tiếp cận đầy đủ công nghệ để học từ xa thì nhiều em có thể phải đối mặt với những trở ngại khác như thiếu không gian cho việc học tại nhà, áp lực làm công việc hỗ trợ gia đình, hoặc thiếu hỗ trợ kỹ thuật khi các thiết bị công nghệ, đường truyền internet gặp sự cố.

Việc thống kê tình trạng học sinh thiếu thiết bị công nghệ và quyền truy cập để tham gia học từ xa hay trực tuyến nhằm giúp các quốc gia nghiên cứu về kế hoạch giáo dục khi năm học mới bắt đầu trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tạo điều kiện để tất cả học sinh được tiếp cận với giáo dục.

Với việc năm học mới bắt đầu được tiến hành ở nhiều quốc gia - bao gồm các lớp học trực tiếp đến lớp ở nhiều nơi, UNICEF kêu gọi các chính phủ ưu tiên mở cửa an toàn trở lại trường học khi họ bắt đầu nới lỏng các hạn chế giãn cách xã hội.

Trong trường hợp không thể mở lại trường học, các chính phủ nên sắp xếp thời gian để học bù. Tương tư, Tổ chức Cứu trợ trẻ em kêu gọi các chính phủ nên sử dụng ngân sách để bảo đảm trẻ em được tiếp cận phương pháp học từ xa khi các biện pháp khống chế đại dịch vẫn có hiệu lực, đồng thời để hỗ trợ những trẻ em đang bị tụt lại phía sau.