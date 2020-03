Kinh tế Italia lao đao vì Covid-19

Phong tỏa một phần khách sạn có du khách dương tính với Covid-19

KHÁNH LINH - QUỐC TUẤN | 10/03/2020 - 17:43

(QNO) - Khoảng 16 giờ chiều nay 10.3, khu khách sạn Boutique Hoi An Resort (phường Cẩm An, TP.Hội An) được phong tỏa một phần. Đây là khách sạn có du khách dương tính với Covid-19 (ca bệnh thứ 2 ở Quảng Nam).