Làm vườn tại nhà trong mùa Covid-19

Trồng rau sạch tại nhà được người dân trên khắp thế giới hưởng ứng trong thời gian thực hiện lệnh phong tỏa hay giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Bà mẹ Jaime Calder cùng con gái trồng rau tại vườn. Ảnh: REUTERS

Jaime Calder - tổng biên tập của một tạp chí tại Mỹ đã từ bỏ công việc làm vườn tại nhà sau khi chuyển nơi ở từ vùng đất màu mỡ Illinois sang bang Texas. Nhưng nay vi rút corona mới gây đại dịch Covid-19 làm thay đổi suy nghĩ của cô. Tranh thủ thời gian ở nhà nhiều hơn so với trước đại dịch, Jaime Calder quyết định mở rộng khu vườn của mình để trồng thêm các loại rau, củ quả. Hiện vườn nhà của Jaime Calder đầy ắp các loại rau xanh, củ cải, hành tây, quả mâm xôi, dưa hấu và ớt.



Trong khi khoảng một nửa dân số thế giới phải hạn chế đi lại mùa Covid-19, nhiều người trong số họ chuyển sang trồng rau sạch tại nhà như một sở thích nhẹ nhàng, vừa có thêm thực phẩm sạch do mình làm ra, giảm bớt một phần lo ngại khi phải ra ngoài để mua trong khi việc phong tỏa đất nước khiến công việc phân phối thực phẩm đôi khi chậm lại.

Jaime Calder cho biết: “Khu vườn tại nhà cung cấp cho chúng tôi các loại rau xanh hằng ngày, đủ cho nhiều tháng tới nên chúng tôi cũng không phải ra ngoài trừ phi thực sự cần thiết để hạn chế lây nhiễm bệnh trong mùa dịch”.

Tại Nga và Singapore, người dân tận dụng sân thượng để phát triển vườn rau hữu cơ, có người thậm chí còn chăn vật nuôi ở đó. Với họ, làm vườn trong mùa dịch không chỉ để thư giãn mà dùng khoảng thời gian rảnh khi ở nhà để lao động có ích. Nhiều phụ huynh chuyển sang làm vườn như một hoạt động ngoài trời để con trẻ cùng tham gia khi chúng được nghỉ học và thường dành nhiều thời gian vào các thiết bị điện tử. Đây cũng là cách để dạy trẻ yêu thích lao động, trồng cây, trò chuyện cùng bố mẹ, giúp trẻ hòa mình vào thiên nhiên, học được về trách nhiệm như có chăm sóc thì cây mới lớn…

Guy Barter - Chủ tịch Hiệp hội làm vườn Hoàng gia Anh đã chứng kiến ​​sự gia tăng gấp 5 lần các câu hỏi để được tư vấn trên trang web của mình về việc cải tạo vườn rau sạch. Ông nói, những người làm vườn không có sân thậm chí còn trồng khoai tây trong túi rác.

Do vậy, việc tiêu thụ hạt giống rau quả tăng mạnh trên toàn cầu. Tại Nga, nhu cầu về hạt giống tăng 20% ​​- 30% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Tom Johns, chủ sở hữu một công ty hạt giống ở Cottage Grove, bang Oregon (Mỹ) cho biết, công ty tạm thời ngừng nhận đơn đặt hàng qua điện thoại do nhu cầu tăng đột biến và phân công lại một số nhân viên để giải quyết các đơn đặt hàng trực tuyến. Stokes Seeds có trụ sở tại Canada chuyên vận chuyển hạt giống đến Mỹ, Canada nhận được 1.000 đơn đặt hàng trực tuyến trong tháng 3, gấp bốn lần so với trước dịch bệnh.

Là một trong những quốc gia đông dân và phát triển nhất ở Thái Bình Dương, nhưng nguồn thực phẩm chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài, Chính phủ Fiji đã thực hiện chương trình hỗ trợ trang trại, nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất các loại cây trồng ngắn hạn. Fiji cung cấp hạt giống miễn phí cho người dân như một phần của sáng kiến ​​làm vườn tại nhà.

Filimoni Vosarogo, một luật sư ở Fiji nói, gia đình ông bắt đã bắt đầu trồng rau sạch tại nhà từ năm ngoái, nay lại càng có nhiều thời gian chăm sóc khu vườn của mình, cung cấp rau sạch cho cả nhà trong nhiều tháng. Vợ ông, bà Sera nói rằng con cái của họ cũng giúp đỡ làm vườn và họ đang nhìn thấy nhiều lợi ích. “Chúng tôi thấy rằng tất cả mọi người đang làm việc cùng nhau, việc gìn giữ sức khỏe và dành thời gian để quây quần bên nhau là rất quan trọng” - bà Sera nói.