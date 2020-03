Mùa hè ở Australia kéo dài do biến đổi khí hậu

(QNO) - Biến đổi khí hậu khiến hiện tượng thời tiết tại Australia thay đổi rõ rệt và khắc nghiệt hơn trong vòng 20 năm qua.

Một bãi biển tại Sydney, Australia đông nghịt người vào mùa hè nóng bức. Ảnh: flicks

Theo phân tích dữ liệu thời tiết của Viện Nghiên cứu Australia, mùa hè trên khắp đất nước Australia trở nên dài gấp đôi trong khi mùa đông ngắn hơn.

Cụ thể, viện nghiên cứu này phát hiện rằng so với giai đoạn 1950 - 1969, mùa hè tại Australia trong giai đoạn 1999 - 2018 trung bình đã kéo dài thêm 31 ngày, trong khi mùa đông ngắn hơn 23 ngày. Trong 5 năm gần đây, mùa hè thậm chí còn dài gấp đôi mùa đông.

Cuối năm ngoái, Australia ghi nhận những ngày nóng nhất trong lịch sử với nhiệt độ trung bình trên toàn lãnh thổ nước này là 40,9 độ C.

Australia vừa trải qua một mùa cháy rừng tàn khốc, từ tháng 9.2019 khiến 33 người chết và ước tính khoảng hơn 1 tỷ động vật mất mạng.

Mặc dù các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu không phải là nguyên nhân trực tiếp của các vụ cháy rừng, nhưng cảnh báo khí hậu nóng hơn, khô hơn sẽ góp phần khiến các đám cháy ở Australia trở nên thường xuyên và dữ dội hơn.

Ông Richie Merzian của Viện Nghiên cứu Australia nói sự nóng lên toàn cầu đã khiến mùa hè ở Australia trở thành “một thử thách nguy hiểm” hơn trước đây.