New Zealand: Điểm sáng trong phòng chống Covid-19

(QNO) - Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đón làn sóng mới lây nhiễm Covid-19 thì New Zealand được ca ngợi trong ứng phó với dịch bệnh, khi không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trong 100 ngày qua.

New Zealand được đánh giá là điểm sáng trong phòng chống Covid-19. Ảnh: Reuters

New Zealand là quốc đảo nằm ở tây nam Thái Bình Dương với dân số khoảng 5 triệu người. Cho đến nay, New Zealand có hơn 1.500 ca nhiễm với 22 ca tử vong do Covid-19. Tuy nhiên, trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng cuối cùng được phát hiện vào ngày 1.5.2020. Chỉ có một số ca mắc Covid-19 mới cách ly sau nhập cảnh.

Một bài điều tra của nhóm tác giả Michael G.Baker, Nick Wilson và Andrew Anglemyer thuộc Đại học Otaga (trụ sở tại New Zealand) được đăng trên tạp chí Y học New England (Mỹ) nêu bật những thành công về sức khỏe cộng đồng tại New Zealand cho đến thời điểm hiện tại.

Đó là chính quyền New Zealand sớm đoán được tình hình dịch bệnh khi nước này đón làn sóng du lịch, sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc hay các nước châu Âu hằng năm là rất lớn. Ngay từ đầu, New Zealand đã theo đuổi chính sách quyết liệt nhằm "xóa sổ" vi rút SARS-CoV-2 hơn là chỉ ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch bệnh.

Vì vậy, New Zealand sớm thực hiện kế hoạch chống Covid-19 một cách nghiêm túc từ tháng 2.2020, trong đó bao gồm cả việc chuẩn bị cho các bệnh viện tiếp nhận một lượng lớn ca mắc. New Zealand nhanh chóng thiết lập các chính sách kiểm soát biên giới chặt chẽ để ngăn ngặn sự lây lan của corona chủng mới gây đại dịch Covid-19.

Trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên ở New Zealand được chẩn đoán vào ngày 26.2.2020, cùng thời điểm các cơ quan y tế toàn cầu bắt đầu báo cáo ca nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện giống hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng (SARS) hơn là bệnh cúm mùa.

Một tháng sau đó, vào ngày 26.3, New Zealand ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc ở cấp độ cảnh báo cao nhất. Theo đó, cấm người dân tắm biển hay đi săn trong rừng. Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, không tụ tập đông người; khi ra ngoài như để mua thức ăn, khám bệnh hay tập thể dục gần nhà cũng phải giữ khoảng cách 2m; học sinh ở nhà học trực tuyến; cách ly người trở về từ nước ngoài... Trước đó, ngày 19.3, New Zealand đóng cửa biên giới với du khách nước ngoài.

Đến ngày 8.6, New Zealand dở bỏ tất cả hạn chế đi lại trong nước để đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, nước này vẫn duy trì lệnh cấm đối với mọi công dân nước ngoài trừ những người có quốc tịch New Zealand; tất cả ai về New Zealand đều phải trải qua 2 tuần cách ly bắt buộc.

Theo số liệu trang Worldometers, tính đến 9 giờ sáng 10.8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 20 triệu ca mắc Covid-19, trong đó gần 12,9 triệu ca đã hoàn toàn bình phục và gần 734 nghìn ca tử vong.

Bên cạnh đó, New Zealand cũng có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân bị mất việc làm do ảnh hưởng của Covid-19.

Cũng theo các chuyên gia, một trong những yếu tố dẫn đến thành công của New Zealand trong cuộc chiến chống Covid-19 cho đến thời điểm hiện tại một phần nhờ vào việc người dân thực hiện nghiêm túc các quy định, khuyến cáo từ chính quyền.

Tuy nhiên, khi dịch bệnh còn diễn ra phức tạp trên thế giới thì sau 100 ngày không Covid-19 vẫn chưa chắc về độ an toàn dịch bệnh đối với New Zealand. Theo các chuyên gia, dĩ nhiên, đất nước này cần phải chuẩn bị các kịch bản cho làn sóng Covid-19 mới có thể xảy ra.

Như lãnh đạo ngành y tế New Zealand - tiến sĩ Ashley Bloomfield phát biểu ngày 9.8: "Đạt được 100 ngày mà không có ca lây nhiễm corona mới trong cộng đồng là một cột mốc quan trọng. Tuy nhiên, như tất cả chúng ta đều biết, chúng ta không thể tự mãn".