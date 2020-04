Ngày Sức khỏe thế giới 2020: Tôn vinh những người tuyến đầu chống dịch

(QNO) - Ngày Sức khỏe thế giới (7.4) năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn cầu gồng mình chống đại dịch Covid-19.

Đội ngũ y tá, điều dưỡng và hộ sinh góp phần giúp mọi người có cuộc sống khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Ảnh: WHO

Trong thông điệp gửi đi nhân Ngày Sức khỏe thế giới 2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tôn vinh đội ngũ nhân viên y tế, đặc biệt là lực lượng y tá, điều dưỡng và hộ sinh - những người sát cánh cùng các bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Năm 2020 còn được WHO công nhận là Năm quốc tế các y tá, điều dưỡng và hộ sinh. Do vậy, nhân Ngày Sức khỏe thế giới năm nay, WHO kêu gọi mọi người hãy dành một phút để nói lời cảm ơn đến lực lượng này, những người góp phần cho chúng ta sống trong một thế giới khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn.

WHO thống kê thế giới hiện có hơn 200 triệu nhân viên y tế với sứ mạng cứu sống bệnh nhân. Họ cũng là những chiến sĩ thầm lặng ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên khắp thế giới khiến hàng chục nghìn người nhiễm bệnh tử vong, bao gồm nhân viên y tế.

Cũng theo WHO, chăm sóc sức khỏe y tế là lĩnh vực sử dụng lao động nữ lớn nhất hiện nay. 70% lực lượng lao động trên toàn cầu trong lĩnh vực y tế là phụ nữ, trong đó, chiếm phần lớn chính là y tá, điều dưỡng và nữ hộ sinh.

Đội ngũ nhân viên y tế nói chung đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc, trong đó: đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi.

Đề cao vài trò của đội ngũ y tá, điều dưỡng và hộ sinh, Tổng Giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định đây là lực lượng "xương sống" của mọi hệ thống y tế trên thế giới. Nếu không có đội ngũ này, thế giới sẽ khó có thể phản ứng một cách toàn diện với dịch bệnh.

Các y tá tại Thái Lan trong cuộc chiến chống Covid-19. Ảnh: Bangkokpost

Cũng vậy, trong thông điệp gởi đi nhân Ngày Sức khỏe thế giới 2020, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc António Guterres cho rằng, sự kiện này năm nay đến vào thời điểm rất khó khăn cho tất cả chúng ta.

Ông António Guterres nói: “Thông điệp của tôi hôm nay là gửi đến các nhân viên chăm sóc sức khỏe - các y tá, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, dược sĩ, bác sĩ, lái xe, người dọn dẹp, quản trị viên và nhiều người khác - những người làm việc cả ngày lẫn đêm để giữ an toàn cho chúng ta”.

Nhà lãnh đạo Liên hiệp quốc nói, các y tá và điều dưỡng đang gánh trên vai những trách nhiệm y tế nặng nề, đối mặt với nguy cơ bị tổn thương, lây nhiễm và cả những áp lực về thể chất và tinh thần trong khi những hộ sinh luôn đảm bảo chào đón những công dân mới đến với thế giới một cách an toàn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành như hiện nay.

“Chúng tôi sát cánh cùng bạn và chúng tôi tin tưởng vào các bạn. Các bạn làm cho chúng tôi tự hào và truyền cảm hứng cho chúng tôi. Chúng tôi mang ơn các bạn. Cảm ơn các bạn vì sự khác biệt mà các bạn đang tạo ra, mỗi ngày và ở mọi nơi” - Tổng Thư ký Liên hiệp quốc nhấn mạnh.