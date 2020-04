Ngày Trái đất năm 2020: Hành động vì khí hậu

(QNO) - Sự kiện Ngày Trái đất (22.4) năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới oằn mình chống đại dịch Covid-19. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu vẫn rất cam go.

Bảo vệ trái đất cần sự chung tay, hành động tích cực của mỗi người. Ảnh: AFP

Theo tính toán của Chương trình môi trường Liên hiệp quốc (UNEP), để đạt được mục tiêu không để nhiệt độ trái đất tăng quá 1,5 độ C như mong đợi, mỗi năm nhân loại cần phải giảm được 7,6% lượng khí thải hiệu ứng nhà kính trong giai đoạn 2020 - 2030, trước khi quá trễ.

Năm 2019, thế giới chứng kiến năm nóng nhất trong lịch sử khi lượng khí thải CO 2 toàn cầu đạt kỷ lục, cụ thể khoảng 40,5 tỷ tấn, cao hơn 0,6% so với năm 2018 và 4% so với năm 2015 (năm 187 quốc gia và vùng lãnh thổ ký kết Thỏa thuận định Paris chống biến đổi khí hậu).

Khi nhiệt độ nóng lên cũng đồng nghĩa với việc thế giới càng chứng kiến nhiều đợt khí nóng, nhiều trận khô hạn và lũ lụt nghiêm trọng hơn, tốc độ băng tan nhanh ở Nam Cực gây thảm họa kinh hoàng đối với sinh vật biển và có nguy cơ nhấn chìm nhiều khu vực ven biển, đẩy cuộc sống hàng triệu người lâm vào khó khăn.

Bởi vậy, các cơ quan khoa học quốc tế cảnh báo rằng chúng ta chỉ còn hơn 1 thập kỷ để giảm một nửa lượng khí thải, tránh những tác động tàn phá nhất của biến đổi khí hậu đối với nguồn cung thực phẩm, an ninh quốc gia, sức khỏe toàn cầu, thời tiết khắc nghiệt...

Ngày Trái đất năm nay diễn ra mang ý nghĩa hết sức quan trọng, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Trái đất (1970 - 2020) và cũng là năm Thỏa thuận Paris chống biến đổi khí hậu đi vào hiệu lực.

Rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường đang ở mức báo động trên toàn thế giới. Ảnh: JP

Tổng Thư ký Liên hiệp quốc António Guterres lưu ý rằng, đại dịch Covid-19 cũng là một lời nhắc nhở nghiêm túc về sự tổn thương của con người và hành tinh khi đối mặt với các mối đe dọa quy mô toàn cầu. Thiệt hại không được kiểm soát đối với môi trường của chúng ta phải được giải quyết. Chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết để đánh bại vi rút corona.

Ngày Trái đất 2020 phải là một khoảnh khắc để công dân trên thế giới vươn lên, sáng tạo, đổi mới, tham vọng và dũng cảm để ứng phó và giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, nắm bắt những cơ hội to lớn của một tương lai xanh hơn.

Sự kiện Ngày Trái đất thường niên thu hút hơn 1 tỷ người tham gia tuần hành, tham gia vào các sáng kiến ​​thân thiện với môi trường. Tuy nhiên năm nay, các nhà tổ chức thúc đẩy nền tảng kỹ thuật số toàn cầu để mọi người ở tại nhà có thể hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động vì khí hậu” - chủ đề của Ngày Trái đất 2020.