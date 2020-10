Nhiều nước châu Âu tái phong tỏa vì Covid-19

(QNO) - Trong khi nhiều quốc gia châu Âu áp dụng lệnh giới nghiêm, nhiều nước khác của khu vực quyết định tái phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 được cho đang “vượt tầm kiểm soát” tại nhiều nơi.

Người dân theo dõi thông báo mới nhất của Thủ tướng Pháp Macron trên truyền hình liên quan đến Covid-19. Ảnh: Reuters

Châu Âu chính thức trở lại điểm nóng của đại dịch Covid-19. Hôm qua (28.10), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ đóng cửa đất nước nhưng có giới hạn trong 4 tuần khi làn sóng thứ hai nhiễm vi rút corona đe dọa tràn ngập khu vực trước mùa đông. Ngay lập tức, thị trường chứng khoán thế giới lao dốc khi phản ứng trước thông tin của các nền kinh tế lớn thuộc khu vực châu Âu này.

Phát biểu trên truyền hình Pháp, Tổng thống Macron nói: “Virút (corona) đang lan truyền với tốc độ mà ngay cả những dự báo bi quan nhất cũng không lường trước được. Giống như tất cả người hàng xóm của chúng ta, chúng ta bị nhấn chìm bởi sự gia tăng đột ngột của vi rút. Tất cả chúng ta đều ở cùng một vị trí: bị vượt qua bởi đợt sóng Covid-19 thứ hai mà chúng ta biết là sẽ khó hơn, nguy hiểm hơn đợt thứ nhất. Tôi quyết định phải quay lại lệnh phong tỏa để ngăn chặn vi rút”.

Thông báo trên của nhà lãnh đạo Pháp được đưa ra trong bối cảnh nước này ghi nhận hàng chục nghìn ca nhiễm mới với hàng trăm ca tử vong mỗi ngày trong thời gian gần đây do corona.

Theo đó, mọi người được yêu cầu ở nhà ngoại trừ ra ngoài để mua hàng hóa thiết yếu, chăm sóc sức khỏe y tế hoặc tập thể dục tối đa một giờ mỗi ngày. Bất kỳ ai rời khỏi nhà giờ đây sẽ phải mang theo một giấy tờ mà cảnh sát có thể kiểm tra. Trường học, tạp hóa, hiệu thuốc vẫn được mở cửa... Quy định có hiệu lực từ ngày 30.10.2020.

Tương tự, Đức sẽ đóng cửa các quán bar, nhà hàng và nhà hát... từ ngày 2 đến 30.11 tới. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói: “Chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ. Hệ thống y tế của chúng ta hiện có thể đối phó với thách thức này, nhưng với tốc độ lây nhiễm như hiện nay, hệ thống sẽ quá tải trong vài tuần tới”.

Mặc dù số ca lây nhiễm corna ngày càng tăng, Đức vẫn là quốc gia châu Âu có tỷ lệ lây nhiễm và tử vong, tính theo đầu người thấp hơn nhiều so với tại nhiều quốc gia khu vực như Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc và Bỉ… Nhưng nhà lãnh đạo Đức hy vọng sẽ hành động sớm hơn để ngăn chặn tình hình có thể trở nên quá tồi tệ.

Một số chợ Giáng sinh nổi tiếng thế giới tại Đức tuyên bố đóng cửa nhân sự kiện năm nay để ngăn chặn lây lan corona. Ảnh: EPA

Trước đó, Ireland trở thành nước châu Âu đầu tiên thông báo tái phong tỏa đất nước trong vòng 6 tuần để ngăn chặn làn sóng mới Covid-19, kể từ đêm 21.10.

Trong thời gian này, các cửa hàng không thiết yếu, nhà hàng, quán bar, thư viện, bảo tàng… phải đóng cửa. Người dân Ireland được khuyến cáo không đi xa quá 5km khỏi nhà riêng và không nên ra ngoài khi không thực sự cần thiết. Trường học vẫn được mở cửa. Một số lĩnh vực kinh tế thiết yếu được phép tiếp tục hoạt động.

Số liệu mới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 27.10 vừa qua cho thấy, châu Âu báo cáo 1,3 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 mới, tức gần một nửa so với 2,9 triệu trường hợp được báo cáo trên toàn thế giới, với hơn 11.700 ca tử vong, tăng 37% so với tuần trước đó.

Tính đến ngày 29.10.2020, thế giới ghi nhận hơn 44,8 triệu ca nhiễm và 1,18 triệu ca tử vong do Covid-19.