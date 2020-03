Nhiều nước trên thế giới “cháy hàng” do Covid-19

(QNO) - Dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng tới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, vì vậy người dân nhiều nước đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ.

Kệ hàng tại một siêu thị ở Sydney, Australia hết hàng hóa. Ảnh: Bloomberg

Những người mua sắm ở các siêu thị tại Băng Cốc (Thái Lan) đang nhanh chóng dọn sạch các kệ hàng hóa như mì ăn liền, gạo đóng gói, khăn giấy, cá đóng hộp và nước uống vì lo ngại vi rút corona gây dịch Covid-19 đang lan rộng.

Tại các siêu thị lớn như Tesco Lotus, The Mall Group và Big C Supercenter... đã khan hiếm các mặt hàng trên kể từ cuối tuần qua khi người tiêu dùng ồ ạt chọn mua.

Tập đoàn Mall trấn an người tiêu dùng rằng họ đã tăng gấp đôi lượng hàng để tránh tình trạng thiếu hụt và đảm bảo rằng người tiêu dùng có đủ nguồn cung sản phẩm họ đang tìm kiếm. Tuy nhiên, sức mua lại đang quá lớn.

Người dân trên khắp nước Mỹ - nơi ghi nhận hơn 100 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 9 ca tử vong, đang cố gắng tích trữ dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang, khăn lau, giấy vệ sinh và các sản phẩm khác vì lo ngại vi rút corona diễn biến phức tạp.

Người tiêu dùng Mỹ tích trữ hàng hóa vì lo ngại Covid-19. Ảnh: AP

Doug Baker - một lãnh đạo của tập đoàn thương mại Food Marketing cho biết: “Có cảm giác như có một chút hoảng loạn khi mua hàng đang diễn ra”. Còn Oliver Chen - một nhà phân tích thị trường Mỹ nói, không giống như một cơn bão hoặc thiên tai, thường là một sự kiện trong khu vực, việc mua hoảng loạn vì corona đã lan rộng trên toàn quốc.

Như tại Costco, hệ thống bán sỉ lương thực, thực phẩm và đồ nhu yếu phẩm tại Mỹ rất hiếm khi chứng kiến cảnh các quầy hàng như hải sản cho tới thịt bò, thịt heo, nước đóng chai, kể cả bánh mì, thực phẩm đóng hộp… gần như trống rỗng như những ngày gần đây khi người tiêu dùng mua tích trữ vì Covid-19.

Ngày 3.3, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi mọi người trên toàn thế giới ngưng tích trữ khẩu trang và các trang bị bảo hộ khác, nói rằng những thứ này cần cho các nhân viên y tế đang chống lại vi rút corona.

Tuy nhiên, lo ngại bị lây nhiễm, cách ly giữa đợt bùng phát vi rút corona, ngoài khẩu trang, người dân nhiều nước châu Âu như tại Italia, Đức, Anh… vẫn đổ xô đến các siêu thị để mua nhu yếu phẩm cần thiết hoặc mua các loại thuốc họ cho cần thiết để tích trữ đối phó Covid-19.

Kệ hàng tại nhiều siêu thị Đức trống rỗng vì “cháy hàng” mùa Covid-19. Ảnh: AP

Theo thống kê, dịch Covid-19 xuất hiện ở 14 trên tổng số 16 bang của Đức với khoảng 200 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó 16 người đã hồi phục, tính đến ngày 3.3. Theo các chuỗi bán lẻ, người Đức đang dự trữ thực phẩm dài hạn và đóng hộp, mì ống cũng như giấy vệ sinh và chất khử trùng...

Tâm lý hoảng loạn và lo ngại của nhiều người dân New Zealand trước dịch Covid-19 khi họ nhanh chóng đến các cửa hàng, siêu thị mua đồ tích trữ chỉ ngay sau khi cơ quan y tế New Zealand xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở nước này vào cuối tháng 2 vừa qua. Trong khi đó, đại diện các siêu thị lớn tại New Zealand khẳng định bảo đảm nguồn cung và việc tích trữ như vậy là không cần thiết.